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Radyofrekans yöntemi ile ameliyatsız tedavi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Gürelik, dayanılmaz ağrılara yol açan bel ağrılarının artık radyofrekans yöntemi ile ameliyatsız tedavi edilebildiğini söyledi

İHA

Radyofrekans yöntemi ile ameliyatsız tedavi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Gürelik, dayanılmaz ağrılara yol açan bel ağrılarının artık radyofrekans yöntemi ile ameliyatsız tedavi edilebildiğini söyledi

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Gürelik, dayanılmaz ağrılara yol açan bel ağrılarının artık radyofrekans yöntemi ile ameliyatsız tedavi edilebildiğini söyledi.
Medicana Sivas Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Gürelik, radyofrekans yöntemi hakkında bilgi verdi. Omurga eklemlerinin gövdenin diğer bölümlerindeki eklemler gibi bulunduğu bölgeye hareket yeteneği kazandıran yapılar olduğuna dikkat çeken Gürelik, içerisinde eklem sıvısı bulunan bu yapıların bir kapsül ile sınırlı olduğunu, bir omurga ekleminin yaralandığında omurga ekleminden kaynaklanan uyarıların sinirler aracılığıyla omurilik ve beyine iletilerek hastanın ağrıyı algıladığını söyledi. Prof. Dr. Mustafa Gürelik, "Omurga eklemlerindeki yaralanma; eklem yüzeyindeki kıkırdaklar, eklem kapsülü ve omurga eklemini çevreleyen bağlar ile ilgilidir. Buna ilaveten eklemden kaynaklanan ağrı bir refleks olarak kasların spazmına (kasların ağrılı kasılması) yol açar. Ağrı bel, kalça ya da uylukta olabilir. Omurga eklemlerindeki hastalığı röntgen ve manyetik rezonans (MR) görüntülemede tespit etmek zor olabilir. Tanı daha çok muayene bulguları ile konur. Bazen radyofrekans (RF) tedavisinden önce geçici olarak omurga eklem sinirlerinin enjeksiyon ile uyuşturulmasına gerek duyulabilir" dedi.
Radyofrekans yöntemi hakkında bilgi veren Gürelik, "Omurga eklemlerinden kaynaklanan ağrı omurga eklem siniri ile beyine ulaştırılır. İşlem sırasında uygulanan iğneler ile bu sinirlere radyofrekans dalgaları ulaştırılır ve görevi sadece omurga ekleminden ağrı duyusunu taşımak olan bu sinirlerde ısı ile harabiyet oluşturulur. İğnelerin yerleştirilmesi Xray cihazının eşliğinde olmaktadır. Doktorunuz size bu işlemin yarar ve risklerini açıklayacak ve sorularınızı cevaplandıracaktır. Olası risklerden bazıları şunlardır: Enfeksiyon, kanama, sinir yaralanması, ağrıda geçici artış. Eğer kan hastalığınız ya da Aspirin, Kumadin, Plavix, Ticlid, Fraxiparine, Clexane gibi kan inceltici ilaçlar kullanıyorsanız doktorunuza bildirmeniz gerekir. Eğer yukarıdaki ilaçlardan birini kullanıyorsanız ilgili doktorunuza (nörolog, kardiyolog) ilacı kesmenin sakıncası olup olmadığını sormanız gereklidir. Eğer ateş, antibiyotik kullanımı ve herhangi bir hastalık varsa ya da son 4 hafta içinde hastaneye yatmış iseniz bu durumu doktorunuza bildirmeniz gerekir" ifadelerini kullandı.

“İşlemin yapılacağı gün en az 6 saat önce bir şey yiyip içilmemesi gerek”
İşlemin yapılacağı gün en az 6 saat önce bir şey yiyip içilmemesi gerektiğini ifade eden Gürelik, "İşlemin planlandığı saatten önceki 6 saat boyunca yiyecek ve içecek almayınız. Yani 6 saat boyunca aç kalınız. Eğer Şeker hastalığı var ve insülin kullanıyorsanız işlem günü insülin dozunu ayarlamanız gereklidir. Bunun için dahiliye/endokrin doktorunuzdan yardım alabilirsiniz. İşlem yapılacağı gün hastaneye gelirken Şeker hastalığı ilaçlarınızı yanınızda getiriniz. Eğer ağrı kesici kullanıyorsanız işlemden 6 saat önce bu ilaçları kesiniz. Diğer ilaçlarınızın tümünü kullanmaya devam ediniz. Özellikle tansiyon ilacınızı aksatmayınız. İşlemden hemen önce almanız gerekiyorsa az miktarda su ile ilacınızı içiniz. İşlemden sonra araç kullanmanız uygun değildir ve yanınızda refakatçi bulunmalıdır" dedi.

“İşlem sırasında lokal anestezi uygulanacaktır”
İşlemin 20 ile 45 dakika arasında sürdüğünü söyleyen Prof. Dr. Mustafa Gürelik, "İşlem 2045 dakika arası süre alacaktır. İşlem sırasında yüzüstü yatacaksınız. İşlem sırasında lokal anestezi uygulanacaktır. İşlemin siz uyanıkken yapılması gerekmektedir. Eğer aşırı gerginlik yaşarsanız hafif sakinleştirici ilaç verilebilir. İğnenin yerleştirilmesi sırasında Xray cihazı kullanılacaktır. İşlem sırasında iğnenin doğru yerleşimde olduğunu anlamak için uyarı verilerek belinizdeki ağrı ve kaslardaki seğirme ile ilgili sorular sorulacaktır. İğnenin doğru yerleştirildiği anlaşıldıktan sonra radyofrekans dalgaları ile omurga eklem siniri ısıtılarak beyine ağrı uyarılarını iletemez hale getirilecektir" dedi.

“Normal beslenmeye geçebilirsiniz”
İşlemden sonra yapılacaklar hakkında da bilgi veren Gürelik, "İğne giriş yerlerinin üzeri gazlı bez ile kapatılacaktır. 30 dakika süre ile sırtüstü yatmanız gerekecektir. Klinikteki yatağınızda hemşireler tarafından tansiyon ve kalp atışlarınız kontrol edilecektir. Taburcu olduktan sonra araç kullanamazsınız. Yanınızda refakatçi bulunmalıdır. Taburcu olduktan sonra işlemden sonraki 24 saat boyunca araç kullanmanız yasaktır. Normal beslenmeye geçebilirsiniz. İşlem günü ağır aktivitelerden kaçınınız. Duş alabilirsiniz. İki gün boyunca ayakta duş alınız. Yatağa girmeden önce belinizdeki pansumanı çıkartabilirsiniz. Eğer daha önce kullanıyorsanız Aspirin, Plavix, Kumadin gibi kan inceltici ilaçlarınızatekrar başlayabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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