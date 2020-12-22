Çin'e giden ikinci ihracat treni, Sivas'a ulaştı



Hüsnü Ümit AVCIAlperen YILDIZ/ SİVAS (DHA)TÜRKİYE'den Çin'e gitmek üzere Tekirdağ Çerkezköy'den hareket eden ikinci ihracat treni, Sivas'a ulaştı. Tren, lokomotif değişikliği ve bakımın ardından yeniden hareket etti.

Tekirdağ Çerkezköy'den Çin´e gitmek için 2 gün önce hareket eden ikinci ihracat treni Sivas'a ulaştı. Tren, 42 vagon/konteyner içinde 1400 buzdolabı yüküyle saat 16.30'da Sivas'ın Ulaş ilçesi Bostankaya Garı'na geldi. İhracat treni, yaklaşık yarım saat süren lokomotif değişikliği ve bakım işlemlerinin ardından yeniden hareket etti. Tren, Sivas'tan sonra, Erzincan, Erzurum ve Kars güzergahını izleyerek, Ahılkelek İstasyonu'ndan yurt dışına çıkış yapacak. Trenin yurt dışı parkuru ise sırasıyla GürcistanAzerbaycanHazar Denizi geçişi, Kazakistan ve Çin'in Xi'an şehri olacak. Tren, toplam 8 bin 693 kilometre yol katederek; 2 kıta, 2 deniz ve 5 ülke geçecek.DHA-Genel Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI-Alperen YILDIZ

2020-12-22 17:27:49



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