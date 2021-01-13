AK Parti Sivas 7. Olağan İl Kongresi gerçekleştirildi Adalet ve Kalkınma Partisi Sivas 7. Olağan İl Kongresi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın video konferansla katılımıyla gerçekleştirildi

AK Parti Sivas 7. Olağan İl Kongresi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın video konferansla katılımıyla gerçekleştirildi.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Sivas 7. Olağan İl Kongresi 4 Eylül Kapalı Spor Salonunda gerçekleşti. Kongreye, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, AK Parti milletvekilleri ve delegeler katıldı. Kongre, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Tek listeyle girilen kongrede mevcut başkan Hakan Aksu yeniden seçildi.



“Bunların hukukları bu kadar”

Kongrede konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, ”AK Parti, bugün sivil toplum kuruluşları arasında 12 milyona yakın üyesiyle dünya genelinde eşi, benzeri olmayan bir parti. Çünkü bu partiyi millet kurdu. Biz sadece sırtımızı millete, vatan toprağına dayadık. Bu gücümüzü geçmişimizden ve kültürümüzden aldık. Diğer partilere bakarsanız, birisi sırtını dağa dayar. Diğeri tamamen yurt dışına bağlar ve bazıları da kiralık vekillerle parti kurmaya çalışır. Biz gücü milletten aldık ve 20 yıldır bu millet her seçimde bizi ve liderimiz olan Recep Tayyip Erdoğan’ın başını dimdik şekilde Türkiye’nin gündemine getirdi. Rabbim bütün milletimizden ve Sivaslı kardeşlerimden razı olsun. Biz Türkiye’nin sorunlarını, meselelerini 20 yıldır çözmeye çalışıyoruz. Geldiğimizde bir hayli vesayet odakları vardı. Hepsiyle tek tek mücadele edildi. Bunlar hiç kolay olmuyor. Bu gün başörtü meselesini unutmamak lazım. Bakın hala aradan 10 yıl fazla geçmiş, içlerinde ukde var. Adam çıkıyor ne diyor, ‘Başı örtülü bir hakim, benimle ilgili doğru karar veremez diyor’ işte bunların hukukları bu kadar. Artık bütün Türkiye bunu görüyor. Değerli kardeşlerim kenetlenmemiz lazım, birlik ve beraberlik içinde ülkemizi yönetmeye devam etmemiz lazım” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kongreye video konferansla yöntemiyle katılarak vatandaşlara seslendi.

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