Sivasspor’dan galibiyet pozu!

Süper Lig’in 26. haftasında DG Sivasspor, sahasında Kayserispor’u 20 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı. Kırmızıbeyazlılar maç sonu soyunma odasında galibiyet pozu verdi.
Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu’nda oynanan maçta kırmızıbeyazlılara galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Mustapha Yatabare ve 90. dakikada penaltıdan Max Gradel kaydetti. Ligdeki yedinci galibiyetini alan ve Çaykur Rizespor maçı öncesi moral bulan Yiğidolar, müsabaka sonunda büyük sevinç yaşadı. Sivassporlu futbolcular, Kayseri maçının ardından soyunma odasında galibiyet pozu verdi.
Kulüp tarafından paylaşılan fotoğraf sosyal medyada büyük etkileşim aldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.