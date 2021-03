Kadınlar, kendilerini korumak için dövüş sporlarına yöneldi

Arife Defne ARSLANAyşe Mine EĞÜZ/SİVAS, (DHA)SİVAS'ta hem spor yapmak hem de kendilerini korumak isteyen kadınlar, kick boks ve boks kurslarına ilgi gösteriyor. Avukat, sağlık çalışanları, ev kadınları ve üniversite öğrencilerinden oluşan 33 kadın, saldırılara karşılık vermeyi öğrenirken, kuvvet antrenmanların ile fiziksel olarak da güçleniyor.

Kent merkezinde özel bir spor salonun kadınlar, kendilerini olası taciz ve şiddete karşı korumak için kick boks ve boks eğitimi alıyor. Kick boks ve boks sporunu öğrenmek isteyenler arasında sağlık çalışanları, ev kadınları ve avukatlar yoğunlukta bulunuyor. 33 kadının eğitim aldığı spor salonunda eğitmen Özkan Asanakut, her yaş grubundaki öğrencilerine haftada 5 gün 1,5 saat ders vererek kick boks ve boks sporunun vuruş tekniklerini öğretiyor. Kadınların öğrendiği karma dövüş, yumruk ve tekme kombinasyonundan oluşan teknikler, kişilerin herhangi bir boğuşma anında kendilerini daha rahat savunmasına yardımcı oluyor. Eğitimlerde hem kum torbaları ile hem de ringe çıkarak ikili antrenmanlar yapan kadınların performansları ise beğeni topluyor. Kadınlar hem yumruklarını, hem tekmelerini kullanarak saldırılara karşılık vermeyi öğrenirken, kuvvet antrenmanları ile de fiziksel olarak güçleniyor.

'KADINLARIN KENDİSİNİ KORUMAYA İHTİYACI VAR'

Kadınların kendisini korumaya ihtiyacı olduğunu vurgulayan hemşire Melek Şenol (42), "Boksa başlayalı 3 yıl oldu. Savunma sporu, aynı zamanda bugünlerde kendimizi savunmaya ihtiyacımız var. Özellikle kadınların kendilerini savunmaya ihtiyacı var. Çünkü ülkemizde kadın olmak çok zor. Ben hemşireyim, her alanda şiddete, fiziksel ve sözlü olarak maruz kalıyoruz. Ben de boksa başlamak istedim. 8 Mart duyarlı olunması gereken bir gün ama bir güne indirgememek lazım. 365 günde de kadınlara karşı duyarlı olunmalı. Toplumda var olmak adına biz buradayız diyoruz ve kadınlar istediği sürece her alanda başarılı olabiliyor. Bu sporla özgüven kazanıyorsunuz. Fiziksel ve mental anlamda kuvvetli hissediyorsunuz. Bu sporu yaptığınızın farkında olanlar da size karşı artık çekiniyor. Günümüz şartlarında kadınlar olarak kendimizi savunmamız gerekiyor. Çünkü fazlasıyla şiddete maruz kalıyoruz ve bir sürü cinayetler işleniyor. Kadınlarımız öldürülüyor. Bizler öldürülmeden kıymetimizin bilinmesini istiyoruz" dedi.

'KENDİMİZİ KORUMAMIZ GEREKEN BİR ORTAMDAYIZ'

Kick boks eğitimi alan öğretmen Gökçen Taşpınar (29) ise, "Kadın şu anda dünyadaki nefestir. Kadın bir anne, çalışan, ev işlerini yapan, çocuklarına bakan ve dimdik ayakta duran kimsedir. Bir arkadaşım 1 sene öncesinde şiddet mağduruydu. Erkek şiddeti nedeniyle kendisini kaybettik. Şiddet, insanın yakında olduğu zaman daha çok içine işliyor. Bunlardan korunmamız gerektiği ve maalesef ki kendimizi korumamız gereken bir ortamda yaşadığımız bir gerçektir. Korunmayacağımız, sadece spor amaçlı yapabileceğimiz bir dünyada yaşamamızı daha çok istiyorum. Bu sporu kendimizi koruyalım diye değil, spor olsun diye yapalım istiyorum ama maalesef öyle bir ortamda yaşıyoruz ki kendimizi korumamız gerekiyor. Gece dışarıda dolaşırken başımıza bir şey gelmeden yaşayabileceğimiz bir ortamda olabilmek için yapıyoruz" diye konuştu.

'ŞİDDET UYGULAMAK İÇİN DEĞİL, ŞİDDETTEN KORUNMAK İÇİN ÖĞRENİYORUM'

Kimseye ihtiyaç duymadan kendini koruyabilmeyi istediğini söyleyen Pelin Göral (17), "Bu dünyada ve çağımızda kadın olmak çok zor. Bunu yaşadıklarımızla ve çevremizde yaşananlarla net bir şekilde görüyoruz. Kimseye ihtiyaç duymadan kendimizi korumamız gerekiyor ve bu da en iyi dövüş sporları ile oluyor. Bedene ve ruha iyi gelen bir spor. Başladığım için çok mutluyum. Şiddet uygulamak için değil şiddetten korunmak için spor yapıyorum" dedi.

'BOKS VE KİCK BOKSLA UĞRAŞAN BİRİSİ KOLAY KOLAY ŞİDDET GÖRMEZ'

Spor salonunda kadınlara eğitim veren Özkan Asanakut (33), "33 kadın sporcumuz var. Kadınların bu spora yönelmesinde televizyonda sürekli izlediğimiz kadın cinayetleri ve kadına şiddet neden oluyor. Kendilerini koruyabilmek için yapabilecekleri en güzel spor boks ve kick boks gibi dövüş sporlarıdır. Kadınlar son 4 yıl içinde bu spora başvurmaya başladılar. Devamlı kadına şiddet ve cinayeti televizyonlarda izleyenler kendilerini korumak istiyorlar. Boks ve kick boksla uğraşan birisi kolay kolay şiddet görmez. Gelen öğrencilerimiz arasında hemşire, acil tıp teknisyeni, doktor, avukat, ev hanımı ve öğrenci olanlar var. Acil tıp teknisyenleri gittikleri bir köyde doğum yapan kadının bebeği ölünce saldırıya uğramışlar. Ama iki kızımız da aynı ambulansta olduğu için az bir hasarla da olsa kendilerini koruyabilmişler. Bir erkeğin gücü bir kadından fazladır ama teknik bildiğiniz zaman kendinizi koruyabilirsiniz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Sivas Arife Defne ARSLANAyşe Mine EĞÜZ

2021-03-07 11:09:46



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.