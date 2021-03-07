Kadınlar, kendilerini korumak için dövüş sporlarına yöneldi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kadınlar, kendilerini korumak için dövüş sporlarına yöneldi

DHA

Kadınlar, kendilerini korumak için dövüş sporlarına yöneldi


Arife Defne ARSLANAyşe Mine EĞÜZ/SİVAS, (DHA)SİVAS'ta hem spor yapmak hem de kendilerini korumak isteyen kadınlar, kick boks ve boks kurslarına ilgi gösteriyor. Avukat, sağlık çalışanları, ev kadınları ve üniversite öğrencilerinden oluşan 33 kadın, saldırılara karşılık vermeyi öğrenirken, kuvvet antrenmanların ile fiziksel olarak da güçleniyor.
Kent merkezinde özel bir spor salonun kadınlar, kendilerini olası taciz ve şiddete karşı korumak için kick boks ve boks eğitimi alıyor. Kick boks ve boks sporunu öğrenmek isteyenler arasında sağlık çalışanları, ev kadınları ve avukatlar yoğunlukta bulunuyor. 33 kadının eğitim aldığı spor salonunda eğitmen Özkan Asanakut, her yaş grubundaki öğrencilerine haftada 5 gün 1,5 saat ders vererek kick boks ve boks sporunun vuruş tekniklerini öğretiyor. Kadınların öğrendiği karma dövüş, yumruk ve tekme kombinasyonundan oluşan teknikler, kişilerin herhangi bir boğuşma anında kendilerini daha rahat savunmasına yardımcı oluyor. Eğitimlerde hem kum torbaları ile hem de ringe çıkarak ikili antrenmanlar yapan kadınların performansları ise beğeni topluyor. Kadınlar hem yumruklarını, hem tekmelerini kullanarak saldırılara karşılık vermeyi öğrenirken, kuvvet antrenmanları ile de fiziksel olarak güçleniyor.
'KADINLARIN KENDİSİNİ KORUMAYA İHTİYACI VAR'
Kadınların kendisini korumaya ihtiyacı olduğunu vurgulayan hemşire Melek Şenol (42), "Boksa başlayalı 3 yıl oldu. Savunma sporu, aynı zamanda bugünlerde kendimizi savunmaya ihtiyacımız var. Özellikle kadınların kendilerini savunmaya ihtiyacı var. Çünkü ülkemizde kadın olmak çok zor. Ben hemşireyim, her alanda şiddete, fiziksel ve sözlü olarak maruz kalıyoruz. Ben de boksa başlamak istedim. 8 Mart duyarlı olunması gereken bir gün ama bir güne indirgememek lazım. 365 günde de kadınlara karşı duyarlı olunmalı. Toplumda var olmak adına biz buradayız diyoruz ve kadınlar istediği sürece her alanda başarılı olabiliyor. Bu sporla özgüven kazanıyorsunuz. Fiziksel ve mental anlamda kuvvetli hissediyorsunuz. Bu sporu yaptığınızın farkında olanlar da size karşı artık çekiniyor. Günümüz şartlarında kadınlar olarak kendimizi savunmamız gerekiyor. Çünkü fazlasıyla şiddete maruz kalıyoruz ve bir sürü cinayetler işleniyor. Kadınlarımız öldürülüyor. Bizler öldürülmeden kıymetimizin bilinmesini istiyoruz" dedi.
'KENDİMİZİ KORUMAMIZ GEREKEN BİR ORTAMDAYIZ'
Kick boks eğitimi alan öğretmen Gökçen Taşpınar (29) ise, "Kadın şu anda dünyadaki nefestir. Kadın bir anne, çalışan, ev işlerini yapan, çocuklarına bakan ve dimdik ayakta duran kimsedir. Bir arkadaşım 1 sene öncesinde şiddet mağduruydu. Erkek şiddeti nedeniyle kendisini kaybettik. Şiddet, insanın yakında olduğu zaman daha çok içine işliyor. Bunlardan korunmamız gerektiği ve maalesef ki kendimizi korumamız gereken bir ortamda yaşadığımız bir gerçektir. Korunmayacağımız, sadece spor amaçlı yapabileceğimiz bir dünyada yaşamamızı daha çok istiyorum. Bu sporu kendimizi koruyalım diye değil, spor olsun diye yapalım istiyorum ama maalesef öyle bir ortamda yaşıyoruz ki kendimizi korumamız gerekiyor. Gece dışarıda dolaşırken başımıza bir şey gelmeden yaşayabileceğimiz bir ortamda olabilmek için yapıyoruz" diye konuştu.
'ŞİDDET UYGULAMAK İÇİN DEĞİL, ŞİDDETTEN KORUNMAK İÇİN ÖĞRENİYORUM'
Kimseye ihtiyaç duymadan kendini koruyabilmeyi istediğini söyleyen Pelin Göral (17), "Bu dünyada ve çağımızda kadın olmak çok zor. Bunu yaşadıklarımızla ve çevremizde yaşananlarla net bir şekilde görüyoruz. Kimseye ihtiyaç duymadan kendimizi korumamız gerekiyor ve bu da en iyi dövüş sporları ile oluyor. Bedene ve ruha iyi gelen bir spor. Başladığım için çok mutluyum. Şiddet uygulamak için değil şiddetten korunmak için spor yapıyorum" dedi.
'BOKS VE KİCK BOKSLA UĞRAŞAN BİRİSİ KOLAY KOLAY ŞİDDET GÖRMEZ'
Spor salonunda kadınlara eğitim veren Özkan Asanakut (33), "33 kadın sporcumuz var. Kadınların bu spora yönelmesinde televizyonda sürekli izlediğimiz kadın cinayetleri ve kadına şiddet neden oluyor. Kendilerini koruyabilmek için yapabilecekleri en güzel spor boks ve kick boks gibi dövüş sporlarıdır. Kadınlar son 4 yıl içinde bu spora başvurmaya başladılar. Devamlı kadına şiddet ve cinayeti televizyonlarda izleyenler kendilerini korumak istiyorlar. Boks ve kick boksla uğraşan birisi kolay kolay şiddet görmez. Gelen öğrencilerimiz arasında hemşire, acil tıp teknisyeni, doktor, avukat, ev hanımı ve öğrenci olanlar var. Acil tıp teknisyenleri gittikleri bir köyde doğum yapan kadının bebeği ölünce saldırıya uğramışlar. Ama iki kızımız da aynı ambulansta olduğu için az bir hasarla da olsa kendilerini koruyabilmişler. Bir erkeğin gücü bir kadından fazladır ama teknik bildiğiniz zaman kendinizi koruyabilirsiniz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Sivas Arife Defne ARSLANAyşe Mine EĞÜZ
2021-03-07 11:09:46

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Aldığı iki inek geçim kapısına dönüştü Sivas’ın Şarkışla ilçesinde aldığı iki ineği çoğaltarak kendi işinin patronu olan Zekiye Odabaşı, kadınların istediği zaman her işi yapabileceğini söyledi
YEREL HABERLER Aldığı iki inek geçim kapısına dönüştü Sivas’ın ...
Sivasspor, kaleci Ali Şaşal’ın sözleşmesini uzattı
YEREL HABERLER Sivasspor, kaleci Ali Şaşal’ın sözleşmesini uzattı
Sivasspor, Galatasaray maçına hazır
YEREL HABERLER Sivasspor, Galatasaray maçına hazır
Sivasspor’da kritik maç öncesi 5 eksik!
YEREL HABERLER Sivasspor’da kritik maç öncesi 5 eksik!
Sivasspor, İstanbul’a ulaştı
YEREL HABERLER Sivasspor, İstanbul’a ulaştı
Kadınlar Hentbol Süper Ligi: Sivas Belediyespor: 35 - Aksaray Belediye Gençlikspor: 30
YEREL HABERLER Kadınlar Hentbol Süper Ligi: Sivas Belediyespor: 35 - ...
Lokanta bacasında başlayan yangın apartmanın çatısını sıçradı
YEREL HABERLER Lokanta bacasında başlayan yangın apartmanın çatısını ...
Gürün Kaymakamlığı engelliler için 2 adet motorlu araç satın alındı Sivas’ın Gürün ilçesinde hayırsever vatandaşların destekleriyle alınan 2 adet motorlu araç, engelli vatandaşların ailelerine teslim edildi.
YEREL HABERLER Gürün Kaymakamlığı engelliler için 2 adet motorlu ...
İBB, Sivas’ın Gürün belediyesine otobüs hediye etti İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Sivas’ın Gürün belediyesine otobüs hediye etti.
YEREL HABERLER İBB, Sivas’ın Gürün belediyesine otobüs hediye ...
Sivas'ta, jandarmadan 'hayvan dolandırıcılığı' operasyonu: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Sivas'ta, jandarmadan 'hayvan dolandırıcılığı' ...
Talep yok denecek kadar az, ama o mesleğinden vazgeçmiyor Sivas’ta yok olmaya yüz tutmuş saraçlık mesleğinin tek temsilcisi Veysel Karagöz, talebin yok denecek kadar az olmasına rağmen yarım asırdır sürdürdüğü dede mesleğinden vazgeçmiyor
YEREL HABERLER Talep yok denecek kadar az, ama o mesleğinden ...
Klonlanan telefonu başına dert oldu, çalmadık kapı bırakmadı İnternet üzerinden satın aldığı cep telefonunun IMEI numarası klonlandı, altı aydır kullanamadığı cep telefonu için çalmadık kapı bırakmadı
YEREL HABERLER Klonlanan telefonu başına dert oldu, çalmadık kapı ...
Birçok kurum adını sayıp dolandırdılar, yakalanmaları fazla sürmedi Birçok kurumun ismini kullanarak köylerden küçükbaş hayvan toplayan dolandırıcılar jandarma ekiplerinden kaçamadı
YEREL HABERLER Birçok kurum adını sayıp dolandırdılar, yakalanmaları ...
Milli sporcudan Sivas'ta 'Kadınlar Günü' dalışı 
YEREL HABERLER Milli sporcudan Sivas'ta 'Kadınlar Günü' dalışı 
'Kolajen deposu' pöçe yoğun talep
YEREL HABERLER 'Kolajen deposu' pöçe yoğun talep
Eriyen buz tabakası rekortmen sporcuya sürpriz yaşattı Dünya dalış rekortmeni Birgül Erken, yeni bir rekor denemesi için gittiği Sivas’ta buzların eridiğini görünce bu kez dünya kadınları için daldı
YEREL HABERLER Eriyen buz tabakası rekortmen sporcuya sürpriz ...
Dereceye giren öğrenciler ödüllendirilecek Sivas Belediyesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen Safahat Kitap Okuma Yarışmasına katılan öğrenciler sınav heyecanı yaşadı. 5 bin öğrencinin katıldığı sınav sonucu dereceye giren 300 öğrenci İstanbul, Ankara ve Çanakkale gezisinin yanı sıra tablet bilgisayarla ödüllendirilecek.
YEREL HABERLER Dereceye giren öğrenciler ödüllendirilecek Sivas ...
Sivas'ta deprem tatbikatı, gerçeğini aratmadı
YEREL HABERLER Sivas'ta deprem tatbikatı, gerçeğini aratmadı
Okulda deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı
YEREL HABERLER Okulda deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı
Canlı hayvan pazarı Cumartesi günleri de hizmet verecek Covid-19 tedbirleri kapsamında hafta sonları kapatılan Şarkışla Canlı Hayvan Pazarı, kısıtlamaların yumuşatılması ile Cumartesi günleri de hizmet verecek
YEREL HABERLER Canlı hayvan pazarı Cumartesi günleri de hizmet ...
Sivas'a dışarıdan gelenlere, 3 gün kısıtlaması (2)
YEREL HABERLER Sivas'a dışarıdan gelenlere, 3 gün kısıtlaması (2)
Sivas’a gelen 3 gün evden çıkamayacak Sivas İl Hıfzıssıhha Kurulu korana virüs tedbirleri kapsamın da, yurt dışından ve il dışından kente gelenler için 3 gün süresince bulundukları ikametten ayrılmama kısıtlaması getirdi
YEREL HABERLER Sivas’a gelen 3 gün evden çıkamayacak Sivas İl ...
Sivas'a dışarıdan gelenlere, 3 gün kısıtlaması / Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Sivas'a dışarıdan gelenlere, 3 gün kısıtlaması / Ek ...
Sivasspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER Sivasspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını ...