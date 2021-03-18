Ankara Valisi Şahin, Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Süper Lig’de Göztepe ile karşılaşacak DG Sivasspor İzmir’e ulaştı.

Süper Lig’in 31. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak Sivasspor, Nuri Demirağ Havalimanı'ndan kalkan uçakla İzmir'e gitti. Adnan Menderes Havalimanı'na inen kırmızıbeyazlılar, İzmir'de kamp yapacağı otele geçti. Yiğidolar yarın yapacağı antrenmanın ardından kampa girerek maç saatini bekleyecek.

Göztepe ile Sivasspor 20 Mart Cumartesi günü saat 16.00'da Gürsel Aksel Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Yasin Kol görev yapacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.