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Anahtar yapımında kullandığı makineleri, kendisi üretiyor

DHA

Anahtar yapımında kullandığı makineleri, kendisi üretiyor


Alperen YILDIZ/SİVAS, (DHA)SİVAS'ta torna ustası Hubuyar Bağca (69), emekli olduktan sonra açtığı anahtarcı dükkanında kullandığı makine ve teçhizatı da kendisi üretmeye başladı. Piyasada 700 dolara satılan giyotin makasını kendi imkanlarıyla 250 TL'ye mal eden Bağca, "Paramız, başka ülkelere gitmemiş oldu" dedi. 
Eski adı TÜDEMSAŞ olan, şimdiki Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketi (TÜRASAŞ) Bölge Müdürlüğü'nde 27 yıl tornacı olarak çalışan, evli ve 5 çocuk babası Hubuyar Bağca, mesleki geçmişinin tecrübesiyle yerli üretime destek oluyor. Fabrikadan 1997 yılında emekli olduktan sonra kent merkezindeki Hikmet Işık Caddesi'nde 5 metrekarelik dükkan açan Bağca, anahtarcılık yapmaya başladı. 'Ülkemin parası, ülkemde kalsın' düşüncesiyle Bağca, yurt dışından getirilen tezgah ve aletleri Sivas'ta üretti. Piyasada 700 dolara satılan giyotin makasını 250 TL´ye imal eden Bağca, işlevini yitiren hurda makinelere de hayat veriyor.
'KULLANDIĞIM MAKİNELERİ KENDİM YAPTIM'
Çalışma isteği ve üretme heyecanını hiçbir zaman kaybetmediğini belirten Hubuyar Bağca, "Emekli olduktan sonra küçük bir anahtarcı dükkanı açtım, 24 senedir de bu işle uğraşıyorum. Asıl mesleğim tornacılık olduğu için ilk olarak bir torna tezgahı ve gerekli malzemeleri edinerek, anahtar üretiminde kullanılan makineleri kendim yaptım. Sonra hurda bir makine alarak tamir ettim ve daha verimli hale getirdim. Bu ithal olarak gelen bir makineydi ardından kapı isimliği talebini karşılayabilmek için sıcak baskı makinesi edinmem gerekiyordu. Hazır makinelerin hem dükkanıma sığmaması hem de pahalı oluşundan dolayı sıcak baskı makinesini minyatür hale getirerek kendim imal ettim" diye konuştu. 
Metal kesmekte kullanılan giyotin makasını da kendisinin imal ettiğini dile getiren Bağca, "Bu alet 700 dolar gibi bir rakamla piyasada satılıyor. Ben giyotin makasının parçalarını kendim temin ederek 250 TL'ye ürettim. Bu ürünleri kendi dükkanımın kısıtlı imkanlarıyla ortaya çıkarabildim ve gayet de güzel çalışıyorlar. Ülke ekonomisine fayda sağlamış oldum. Böylece dövizimiz başka ülkelere gitmemiş oldu. Ayrıca bazı ürünler ufak parçalarının bozulması sebebiyle çöpe gidiyor. Bunları tamir edip yeniden ekonomimize kazandırmalıyız. Önceleri yerli malı kullanmalı, diye öğütler verilirdi. Gönül istiyor ki birçok şey üretilsin" dedi.DHA-Genel Türkiye-Sivas Alperen YILDIZ
2021-03-20 08:30:06

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