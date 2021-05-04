Sivas’ta sağanak yağış taşkınlara neden oldu Sivas’ın Gürün ilçesinde etkili olan dolu ve sağanak yağış taşkınlara neden oldu, Sivas-Malatya karayolu bir süre araç ulaşımına kapandı

Sivas’ın Gürün ilçesinde etkili olan dolu ve sağanak yağış taşkınlara neden oldu, SivasMalatya karayolu bir süre araç ulaşımına kapandı.

Sivas’ın Gürün ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan dolu ve sağanak yağış Tohma çayının taşmasına neden oldu. Yağmur sularının SivasMalatya karayoluna taşıdığı balçık nedeniyle trafik bir süre durdu. Karayolları ekiplerinin temizlik çalışmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı. Öte yandan ilçede köprüler, menfezler, köy ve mahalle yolları da hasar gördü. İlçe Özel İdaresi ve Gürün Belediyesi ekipleri, sel sularının yollara taşıdığı balçık ve hafriyatların temizlenmesi için çalışma başlattı.

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