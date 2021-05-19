Fabrika artığı çoraplar, köy çocukları için oyuncağa dönüştü



Arife Defne ARSLAN-Ayşe Mine EĞÜZ/SİVAS, (DHA)SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi'nde (SCÜ) eğitim gören öğrenciler tarafından gerçekleştirilen 'Artıklar atık olmasın' projesiyle Sivas Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan kadın konuk evlerindeki kadınların desteğiyle üretim hatalı çoraplardan bez oyuncaklar üretildi. Bebekler köy okullarına gönderilerek çocuklarla buluşturulacak.

SCÜ Edebiyat Fakültesi Sosyal Hizmetler Bölümü öğrencileri tarafından atık maddelerin israf olmaması adına 'Artıklar atık olmasın' adı altında proje geliştirildi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde staj gören 4´üncü sınıf öğrencileri blok uygulama dersi kapsamındaki projeye kadın konuk evlerindeki kadınlar destek verdi. Fabrikalarda üretim hatası sonucu artık kategorisine giren çoraplardan bez oyuncak üretimi gerçekleştirdi. Konuk evlerindeki kadınlara psiko-sosyal anlamda katkı sağlayan projeyle üretilen oyuncaklar, belirlenecek köy okullarındaki çocuklara ulaştırılacak.

Kadın konuk evindeki kadınların daha önce maske üretiminde de yardımda bulunduklarını belirten Sivas Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tan, "Staja gelen öğrencilerimiz ortaklaşa harçlıklarından yaptıkları uygulamayı Kadın Konuk Evlerindeki kadınlar ile paylaştı. Ortaya bu oyuncaklar çıktı. Artık malzemelerden bez bebekler ve oyuncaklar ürettiler. Bu bez bebekleri yine biz çocuklarımıza dağıtacağız. Kadınlar zaten böyle bir uygulama ile kafalarını dağıtıyor. Eski yaşadıkları sıkıntıları unutmak için bu tür faaliyetler onlar için faydalı. Aynı zamanda blok uygulama dersinde staj gören öğrencilerimiz de sosyal hizmet alanında ne gibi alanlarda faaliyet gösteriliyor, onların bilinciyle hareket ediliyor" dedi.

Proje hakkında bilgi veren Sosyal Hizmet bölümü 4´üncü sınıf öğrencisi Hüsna Ulyanur Yıldız (23) ise, "Blok uygulama kapsamında projeler üretiyoruz. Projemizden bir tanesi de bu projesiydi. Bizim bu projede 3 hedefimiz vardı. Birincisi artık kumaş ve çorapları değerlendirmekti. İkincisi bunları kadın konuk evindeki bireylere yaptırarak oradaki kadınlara psiko-sosyal alanda destek sağlamaktı. Üçüncü hedefimiz ise, köy okullarındaki ve sevgi evlerindeki çocuklara bu oyuncakları ulaştırmaktı. Köy okullarında oyuncağa ulaşmakta güçlük çeken çocuklara bu oyuncakları ulaştırmayı hedefledik. 3 hedefimizi de gerçekleştirmiş bulunuyoruz. İnşallah artık çoraplarla başladığımız bu yola artık kumaşlarla devam edeceğiz" diye konuştu.

'İSRAF OLMASIN DİYE'

Sosyal Hizmetler 4´üncü sınıf öğrencisi Ayşe Akça ise, "Bu proje kapsamında biz artık çoraplardan bebekler ürettik. Bu bebekleri öğrencilerimize ulaştıracağız. Günümüzde maalesef çok israf oluyor. Artıklar israf olmasın diye geri dönüşümü herkese göstermek adına böyle bir proje yürütmeye çalıştık" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Sivas Arife Defne ARSLAN-Ayşe Mine EĞÜZ

2021-05-19 11:26:48



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.