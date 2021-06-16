Kalkım kaplıcası turizme kazandırılacak

Sivas Valisi Salih Ayhan, Kangal ilçesinde bulunan ve şifa kaynağı olarak kullanılan Kalkım Kaplıcasına tesis kurulacağının müjdesini verdi.

Sivas Valisi Salih Ayhan bir dizi incelemelerde bulunmak üzere Kangal ilçesine gitti. Vali Ayhan yapımı devam eden proje alanlarını da ziyaret ederek yetkililerden bilgiler aldı. İlçeye bağlı Kalkım köyünde selenyum ve silisyum bakımından zengin olan Kalkım kaplıcasının da turizme kazandırılacağının müjdesini verdi. Vali Ayhan, şifalı suyu ve doktor balıkları ile sedef ile egzama gibi hastalıklara iyi gelen kaplıcaya tesis kurulacağını söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.