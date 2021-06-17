Dereceye giren öğrencilere hediyeler verildi Sivas’ın Gürün ilçesinde düzenlenen okuma yarışmasında dereceye giren öğrencilere tablet ve çeşitli hediyeler verildi

Sivas’ta okuma yarışmasında dereceye giren öğrencilere tablet ve çeşitli hediyeler verildi.

Sivas Gürün İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından birleştirilmiş sınıflı köy okullarında eğitim gören öğrenciler ilçe merkezinde bir araya geldi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan “Rafadan Tayfa Kitap Okuma Yarışması”nda dereceye giren öğrencilere tablet ve çeşitli hediyeler verildi. Köyden gelen öğrencilerin heyecanlı ve mutlu olduğu görüldü. Öğrenciler İsmet Yılmaz İmam Hatip Lisesinde Sinema filmi izlendi. İlk defa ilçe merkezine gelen bazı öğrencilerin şaşkınlığı ve heyecanı vardı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Muharrem Demir, Şube Müdürleri İlhami Temur, Bayram Mutlu’nun katıldığı çalışma öğrencilere yemek ikramıyla sona erdi.

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