Koronavirüs, 35 yaş üstünde dijital tükenmişliğe sebep oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Koronavirüs, 35 yaş üstünde dijital tükenmişliğe sebep oldu

DHA

Koronavirüs, 35 yaş üstünde dijital tükenmişliğe sebep oldu


Hüsnü Ümit AVCIAlperen YILDIZ/SİVAS, (DHA)SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Dijital Bağımlılıkla Mücadele Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Tuncay Dilci, pandemi sürecinde dijital temasın en çok 35 yaş üstü kişileri etkilediğini belirtti. Prof. Dr. Dilci, "Pandemide evde kalmayla beraber dijital temasın yoğunlaştığı yaklaşık 1,5 yıl geçirdik. Evde kalanlar dijital cihazlara yoğunlaştı. Yaptığımız araştırmalarda dijital tükenmişliğin en çok 35 yaş üzerinde mental bir yorgunluğa sebep olduğunu gördük" dedi.
SCÜ Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Dijital Bağımlılıkla Mücadele Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Tuncay Dilci, koronavirüs sürecinde dijital bağımlılıkla ilgili açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Dilci, dijital analiz tekniği ile 1986 katılımcının katıldığı araştırma sonucunda kişilerin yüzde 29'unun dijital temas nedeniyle mental bir yorgunluk ve dijital tükenmişlik yaşadığını belirlediklerini söyledi. Özellikle 35 yaş üstü kişilerde bu mental yorgunluğun görüldüğünü söyleyen Dilci, "Pandemide evde kalmayla beraber dijital temasın yoğunlaştığı yaklaşık 1,5 yıl geçirdik. Şu an aynı alışkanlığımız devam etmekle beraber, söz konusu temas alışkanlığımızın doğurduğu en bariz sonuçlardan davranışsal anlamda dijital tükenmişlik ve mental bir yorgunluktan bahsedebiliriz. İnsanlarda benlik algısı ve kendilik değerine ilişkin ciddi anlamda bir düşüş tutumuna sahip olduğunu görüyoruz. Bu da kendini daha çok ümitsizlik, hayata karşı adanmışlık düzeyi, kimlik ve yine maneviyat tatmininde düşük seviyede algıya sahip oldukları yönünde bir sonuca ulaştık. Dolayısıyla dijital tükenmişlik en çok 35 yaş üzerinde mental bir yorgunluğa sebep olmaktadır. Reddetme bağları dediğimiz hem o nesneden uzaklaşamama hem de o nesneyi reddetme şeklinde bir davranışsal problemle karşı karşıyayız. Dolayısıyla reddetme bağları kişinin elinde olmayan sebeplerle dijital nesnelere karşı yönelimini ifade ediyor. Kişilerde en çok tükenmişlik, yorgunluk, odaklanamama problemi ve iletişiminde sekteye uğrayacak şekilde, gündelik hayat akışını sabote edecek bir maruziyet söz konusu olduğunu söyleyebiliriz" dedi.
'DİJİTAL DİYET ZAMANI DİYEBİLMELİYİZ'
Dijital tükenmişlik hali yaşayan kişilerin sosyal ilişkilerde de başarısız olduklarını söyleyen Prof. Dr. Dilci, "Bu kişiler iletişimsizlikle beraber kendini daha da kötü hissetmektedir. Çünkü birey, yaşam tarzına uymayan bir yaşantıyla karşı karşıyadır. Adanmışlık düzeyi daha yüksek bir birey olabilmek için dijital nesnelere karşı, dijital diyet zamanı diyebilmeliyiz. Amacının dışında kullanmamalıyız. Yaşam alanlarımızda wifi sistemleri de dahil olmak üzere kapatılmalı. Bu gibi cihazlar günün belli vakitlerinde kullanılmalı. Telefonları açma kapatma esnasında kulağımızdan 30 santimetre uzakta açıp, yine aynı şekilde 30 santimetre uzakta kapatalım. Hatta hoparlörden konuşmakta büyük fayda var. Önümüz yaz tatili ve ailelerin bir nevi dijital nesnelerle köşe kapmaca oynadığı bir dönemi yaşıyoruz. Ailelerin bu dönemde özellikle çocuklarıyla birlikte doğaya yönelmeleri gerekmekte" diye konuştu.
'RADYO DİNLEMELERİNİ TAVSİYE EDİYORUM'
Dijital tükenmişlik yaşayan ailelerde, aile içi çatışmaların da yaşandığını belirten Prof. Dr. Dilci, "Bu durum aile içi ilişkileri de olumsuz etkileyebilmektedir. Ailelere planlı etkinlikler, ev içerisinde kitap okuma saatleri, sınırlandırılmış bir zaman diliminde yapılan televizyon ve film aktiviteleri ve doğayla iç içe olacağımız aktiviteleri tavsiye ediyoruz. Önümüzde bayram var. Sosyal mesafeye dikkat ederek aile ziyaretleri yapmak çok doğru bir tercih olacaktır. Özellikle radyo dinlemelerini önemle rica ediyorum. Çünkü radyoyla birlikte hayal dünyaları ve duyguları da gelişecektir. Kendi dünyalarında yarattıkları kahramanlarla temas kuracaklardır. Dijital dünyanın sınırsız ve güvensiz ortamına maruz kalmaktansa gerçek ve yüz yüze ilişkileri hayata geçirmelerinde fayda vardır diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI-Alperen YILDIZ
2021-07-07 11:32:41

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hayvan ambulansı ile cip çarpıştı: 4 yaralı
YEREL HABERLER Hayvan ambulansı ile cip çarpıştı: 4 yaralı
Hayvan ambulansı kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı
YEREL HABERLER Hayvan ambulansı kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı
Sivasspor yağmur altında çalıştı
YEREL HABERLER Sivasspor yağmur altında çalıştı
Yiğidolar günü üç idmanla tamamladı
YEREL HABERLER Yiğidolar günü üç idmanla tamamladı
“Ahlaki değerleri kaybetmemeliyiz” Sivas İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü gençlere yönelik kamp düzenledi. Kampta konuşan İl Müftüsü Yusuf Akkuş; “Dünyamız hızlı bir değişim süreci yaşamaktadır. Bu değişimde kaybetmememiz gereken en önemli şey ise ahlaki değerlerimizdir” dedi.
YEREL HABERLER “Ahlaki değerleri kaybetmemeliyiz” Sivas İl Müftülüğü ...
“Telafide Ben de Varım” Sivas İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, "Telafide Ben de Varım" programı kapsamında çeşitli etkinlikler gerçekleştiren öğrencilerle bir araya geldi.
YEREL HABERLER “Telafide Ben de Varım” Sivas İl Milli Eğitim Müdürü ...
Sivas’ta vaka sayıları azalmaya devam ediyor Sivas’ta 19-25 Haziran haftasında her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı 78,32 iken 26 Haziran- 2 Temmuz haftasında 72,97’ye geriledi.
YEREL HABERLER Sivas’ta vaka sayıları azalmaya devam ediyor Sivas’ta ...
Skolyoz hastası Elanur şifayı Sivas’ta buldu Doğuştan skolyoz eğriliği olan 9 yaşındaki Yağmur Ela, Sivas’ta yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu
YEREL HABERLER Skolyoz hastası Elanur şifayı Sivas’ta buldu Doğuştan ...
Skolyoz hastası Yağmur Ela, erken ameliyatla sağlığına kavuştu
YEREL HABERLER Skolyoz hastası Yağmur Ela, erken ameliyatla ...
Sivasspor’da hazırlıklar Gerede’de devam ediyor
YEREL HABERLER Sivasspor’da hazırlıklar Gerede’de devam ediyor
Sivas’ta ilk kez ekilen kenevirler boy verdi Sivas’ta yaklaşık 170 dönüm arazide ilk kez ekilen kenevirler boy verdi, uyuşturucu etkisi düşük olan kenevirlerin; tekstil, ilaç ve savunma sanayisi gibi alanlarda kullanılması planlanıyor
YEREL HABERLER Sivas’ta ilk kez ekilen kenevirler boy verdi Sivas’ta ...
Rıza Çalımbay: Avrupa ve Lig yarışında yine istikrar yakalamak istiyoruz 
YEREL HABERLER Rıza Çalımbay: Avrupa ve Lig yarışında yine istikrar ...
Normalleşme başladı, gelin adayları soluğu gelinlikçilerde aldı Yeni normalleşme kararları kapsamında düğün ve nikah sezonu yeniden açılırken, gelin adayları ise soluğu gelinlikçilerde aldı
YEREL HABERLER Normalleşme başladı, gelin adayları soluğu ...
Başkan kurban vekaletini Hayat Ağacı Derneğine verdi Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin kurbanını Hayat Ağacı Derneğine bağışladı
YEREL HABERLER Başkan kurban vekaletini Hayat Ağacı Derneğine ...
Sivas’ta ihracat arttı Sivas’ta 2020’nin Ocak - Haziran ayları arasında 33 milyon 462 bin 70 dolar olan ihracat bu yılın aynı döneminde 37 milyon 155 bin dolara yükseldi.
YEREL HABERLER Sivas’ta ihracat arttı Sivas’ta 2020’nin Ocak - ...
DG Sivasspor sabah koşusu yaptı
YEREL HABERLER DG Sivasspor sabah koşusu yaptı
Sivasspor’da yeni sezon hazırlıkları sürüyor
YEREL HABERLER Sivasspor’da yeni sezon hazırlıkları sürüyor
Sivasspor’da Fayçal Fajr sağlık kontrolünden geçti
YEREL HABERLER Sivasspor’da Fayçal Fajr sağlık kontrolünden geçti
Vali LGS'de başarılı olan öğrencileri ödüllendirdi Vali Salih Ayhan, LGS sınavında il genelinde ilk üçe giren öğrencileri makamında kabul ederek çeşitli hediyeler takdim etti
YEREL HABERLER Vali LGS'de başarılı olan öğrencileri ...
Kura çekildi, besicilerin kurbanlık alanları belli oldu Sivas Belediyesi tarafından kurulan Kurban Pazarında besicilerin kurban satışı yapacakları alanların kura çekimi yapıldı
YEREL HABERLER Kura çekildi, besicilerin kurbanlık alanları belli ...
Koray Altınay: “Sivasspor’a geldiğim için mutluyum” Sivasspor’un yeni transferi Koray Altınay: “Çok heyecanlıyım” “Rıza Çalımbay beni Türkiye’ye getiren kişi”
YEREL HABERLER Koray Altınay: “Sivasspor’a geldiğim için ...
Vali kolları sıvadı, tarlaya girip tırpanla yem bitkisi hasat etti Sivas Valisi Salih Ayhan kolları sıvayıp girdiği tarlada traktör sürdü, tırpanı eline alıp yem bitkisi hasat etti
YEREL HABERLER Vali kolları sıvadı, tarlaya girip tırpanla yem ...
Koray Altınay: Sivasspor, bir üst seviyeye yükselmek gibi bir şeydi
YEREL HABERLER Koray Altınay: Sivasspor, bir üst seviyeye yükselmek ...
Sivas’ta otomobiller çarpıştı: 1 yaralı Sivas’ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Sivas’ta otomobiller çarpıştı: 1 yaralı Sivas’ta iki ...