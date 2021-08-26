UEFA Avrupa Konferans Ligi: Kopenhag: 5 - Sivasspor: 0 (Maç sonucu)

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UEFA Avrupa Konferans Ligi PlayOff Turu rövanş maçında DG Sivasspor, deplasmanda Danimarka temsilcisi FC Kopenhag ile karşılaştı. Sivasspor mücadeleden 50 mağlup ayrıldı ve Avrupa kupalarında saf dışı kaldı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

48. dakikada sol kanattan Pep Biel’in kullandığı köşe vuruşunda Diks kafayı vurdu, top üstten auta gitti.

57. dakikada sağ kanattan gelişen Kopenhag atağında içeriye çevrilen topla buluşan Lukas Lerager, yerden uzak köşeye bir vuruş yaparak topu filelere gönderdi. 30

62. dakikada sol kanattan çalımlarla ceza sahasına sokulan Daramy, topu Stage’ye çıkarttı. Stage’de bekletmeden Pep Biel’i gördü. Pep Biel kaleci ile karşı karşıya pozisyonda topu ağlarla buluşturdu. 40

72. dakikada Sivasspor atağında sol çaprazda topla buluşan Fayçal Fajr’ın yerden şutu yandan auta gitti.

76. dakikada Kopenhag atağında ceza sahasına sokulan Jojlund, kaleci ile karşı karşıya kaldı ve topu kaleye gönderdi. 50



Stat: Parken

Hakemler: Lawrence Visser xx, Rien Vanyzere xx, Thibaud Nijssen xx

Kopenhag: Grabara xx, Khocholava xx, Boilesen xx, Diks xx, Kristansen xx, Zeca xx, Stage xxx (Ankersen dk. 79 x), Pep Biel xxx (Hojlund dk. 70 xx), Falk xx (Lerager dk. 55 xxx), Daramy xxx (Sing dk. 80 ?), Wind xx (Wilczek dk. 70 x)

Yedekler: Grytebust, Johnsson, Bengtsson, Vick, Jensen

Teknik Direktör: Jess Thorup

Sivasspor: Ali Şaşal xx, Koray Altınay x (Özkan Yiğiter dk. 64 x), Uğur Çiftçi xx, Ahmet Oğuz xx, Ziya Erdal xx, Cofie x (Azubuike dk. 64 x), Hakan Arslan xx, Fajr xx, Kayode xx (Jorge Felix dk. 70 x), Max Gradel xx (Mustapha Yatabare dk. 54 xx), Leke James xx (Sefa Yılmaz dk. 55 xx)

Yedekler: Muammer Yıldırım, Emre Satılmış, Samba Camara

Goller: Jens Stage (dk. 24), Mohammed Daramy (dk. 39), Lukas Lerager (dk. 57), Pep Biel (dk. 62), Rasmus Winther Hojlund (dk. 76) (Kopenhag)

Sarı kartlar: Koray Altınay, Ziya Erdal (Sivasspor), Lukas Lerager (Kopenhag)

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