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DG Sivasspor’da milli maçlar nedeniyle verilen arada futbolculara 4 gün izin verildi.

Süper Lig’de dün sahasında Göztepe ile 22 berabere kalan Sivasspor'da futbolculara 4 gün izin verildi. Milli maçlar nedeniyle verilen arada Teknik Direktör Rıza Çalımbay, kırmızıbeyazlı takıma 4 gün izin verdi.

Sivasspor, ligin 4. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacağı mücadelenin hazırlıkları için 3 Eylül’de tesislerde toplanacak ve yapacağı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına başlayacak.

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