Binlerce sığırcık kuşu böyle dans etti Sivas’ta göç yolunda olan binlerce sığırcık kuşunun havadaki dansı ilginç görüntüler oluşturdu

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Sivas’ta göç yolunda olan binlerce sığırcık kuşunun havadaki dansı ilginç görüntüler oluşturdu.

Sivas’ın Altınyayla ilçesinde binlerce sığırcık kuşunun göçü eşsiz görüntülere sahne oldu. Kış mevsiminin yaklaşmasıyla göç yolunda olan kuşlar, yulaf tarlasında konakladı. Burada karınlarını doyuran sığırcık kuşları daha sonra çıkardıkları çığlık sesleri eşliğinde havada dans etti. Yaşanan ilginç dakikalar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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