150 yıllık tarihi konak tehlike saçıyor Sivas’ta bulunan 150 yıllık tarihi Demirciler konağı hem düşen parçalar hem de konağı mesken eden madde bağımlıları nedeniyle mahalle sakinlerini tedirgin ediyor. Tescilli bina ne yakılabiliyor nede şuan için restore ediliyor

Sivas’ta bulunan 150 yıllık tarihi Demirciler konağı hem düşen parçalar hem de konağı mesken eden madde bağımlıları nedeniyle mahalle sakinlerini tedirgin ediyor. Tescilli bina ne yakılabiliyor nede şuan için restore ediliyor.

Sivas’ın en köklü mahallerinden biri olan Mehmetpaşa Mahallesinde bulunan tarihi Demirciler Konağı şimdiki haliyle adeta tehlike saçıyor. Yaklaşık 150 yıllık bir geçmişe sahip olan ve özel mülkiyete ait konak, Kültür varlıkları Koruma Bölge Kurulu tarafından 20072008 yılları arasında tescillendi. Ancak Demirciler Konağına herhangi bir iyileştirme çalışması ya da restorasyon yapılmadı. Kaderine terk edilen konak mahalle sakinlerini de endişelendiriyor. Madde ve alkol kullananların meskeni olan konak, binadan koparak düşen parçalarla da mahalleliyi tedirgin ediyor. Öte yandan konak tescilli olduğu için yıkılamıyor. Mağdur olan mahalle sakinleri konağa dokunamadıkları için etrafta herhangi bir çalışma yapılamadığını evlerin sadece 3 kat yapılabildiğini söyleyerek yetkililerden yardım istedi.



“Bir gün birinin başına yıkılacak’’

Mahalle sakinlerinden Hayri Taşdemir, “Biz mahalle sakinleri olarak bu konaktan şikayetçiyiz. Bunun tarihi eserliği yok. Bütün mahalleyi gözden geçirdiğini zaman arka taraflara binalar yapıldı. Buraya bir tane müteahhit girmiyor, bir tane çocuk parkı yok. Bütün uyuşturucu kullanan, tiner kullanan insanlar hep burada. Her gün karakolluk, dövüş kavga olacak. Oraya kimse yanaşamıyor. Bir gün birinin başına yıkılacak ya da biri yakacak’’ dedi.

Tarihi konak madde bağımlılarının yuvası oldu

Turan Çağlar ise, konağın madde bağımlılarının yuvası olduğunu belirterek, “Konak atalarımız dedelerimiz zamanında yapılmış. 150 seneye dayanır. Bu mahallenin kaderiyle oynadılar. Bu konak tarihi bir konaktır ama şahıs malıdır. Burası sit alanı olduğundan dolayı hiçbir tarafa 3 kattan fazla ruhsat verilmiyor. Arka bloklarda 12 katlı binalar var. Her tarafından konakları yapılırken buraya neden sıra gelmedi. Burası kaderine terk edilmiş bir mahalle. Her taraf çöplük. Bomboş duruyor burada. Çocuklar hep camları kırıyor duvarları hep döküldü. Buraya konak demeye bin tane şahit lazım. Yıkılsın burası şimdi madde bağımlılarının yuvası oldu’’ diye konuştu.

