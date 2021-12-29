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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sivas’ta altın piyasası canlandı

İHA

Sivas’ta altın piyasası canlandı

Sivas Sarraf ve Kuyumcular Derneği Başkanı Mustafa İrfanoğlu, altında yaşanan düşüşün piyasayı canlandırdığını söyledi.
Sivas’ta pandemi sürecinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları, gurbetçilerin önceki yıllara oranla gelmemesi altın piyasasını olumsuz yönde etkilemişti. Geçtiğimiz haftalarda altında yaşanan hızlı tırmanışta piyasaları duraksattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarının ardından Dolar ve altının Türk Lirası karşısındaki hızlı düşününü piyasaların yeniden canlanmasına neden oldu.
Sivas Sarraf ve Kuyumcular Derneği Başkanı Mustafa İrfanoğlu, atının gramında yaşanın 300 liralık düşüşün işlemleri arttırdığını belirtip, “Altının gramı bin liradan 700 küsürlere düştü, gramda 300 liralık bir düşüş oldu. Vatandaşın şuanda altına yoğun bir talebi var. Tekrar artacağını düşünerek yoğunlukla altın alıyorlar. Yastık altında altın kalmadığını düşünüyorum. Bazı uyanık vatandaşlarımız piyasaları esnaftan daha iyi takip ediyorlar. Ellerindeki altında lüksek fiyattan bozdurup yüksek kar elde ettiler. Altın düştükten sonra satışlar çok arttı. Geçtiğimiz yıla orantılandığı ise ciddi bir artış var. Geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle gurbetçiler gelip altın alamamıştı.” Şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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