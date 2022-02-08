Ziraat T\u00fcrkiye Kupas\u0131 Son 16 Turu ma\u00e7\u0131nda deplasmanda Band\u0131rmaspor ile kar\u015f\u0131la\u015facak olan DG Sivasspor, bug\u00fcn \u00f6\u011flen saatlerinde yapt\u0131\u011f\u0131 antrenmanla m\u00fccadelenin haz\u0131rl\u0131klar\u0131n\u0131 tamamlad\u0131. Teknik Direkt\u00f6r R\u0131za \u00c7al\u0131mbay ve yard\u0131mc\u0131lar\u0131 y\u00f6netiminde Band\u0131rmaspor Tesisleri nde \u015fiddetli ya\u011fmur ve r\u00fczgar alt\u0131nda bas\u0131na kapal\u0131 olarak ger\u00e7ekle\u015ftirilen antrenman yakla\u015f\u0131k 1 saat s\u00fcrd\u00fc. Is\u0131nma ve a\u00e7ma germe hareketleriyle ba\u015flayan antrenman, top kapma, pas ve pres \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131yla devam etti. Yi\u011fidolar son b\u00f6l\u00fcmde ise taktik a\u011f\u0131rl\u0131kl\u0131 \u00e7al\u0131\u015fmalar yapt\u0131. K\u0131rm\u0131z\u0131beyazl\u0131lar antrenman\u0131n ard\u0131ndan kampa girerek ma\u00e7 saatini beklemeye ba\u015flad\u0131. Band\u0131rmaspor ile Sivasspor yar\u0131n saat 13.30 da Band\u0131rma 17 Eyl\u00fcl Stadyumu nda kar\u015f\u0131la\u015facak. M\u00fccadelede hakem Volkan Bayarslan g\u00f6rev yapacak.