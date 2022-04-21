Kızılırmak’a adını veren kol coştu Türkiye’nin en uzun nehri Kızılırmak’a adını veren kollardan Fablum çayı, geçtiğimiz yıl kuruma noktasına gelip gri renge bürünmüştü, karların erimesi ile yeniden kızıl renge kavuşan ırmak adeta coştu

Türkiye’nin en uzun nehri Kızılırmak’a adını veren kollardan Fablum çayı, geçtiğimiz yıl kuruma noktasına gelip gri renge bürünmüştü, karların erimesi ile yeniden kızıl renge kavuşan ırmak adeta coştu.

Sivas'ın İmranlı ilçesi sınırları içerisindeki Kızıldağ eteklerinden doğarak ve Samsun'un Bafra ilçesinde Karadeniz'e dökülen, bin 355 km uzunluğu ile Türkiye'nin en uzun nehri olan Kızılırmak ve kolları son yıllarda etkili olan kuraklıkla geçtiğimiz yıl adeta kuruma noktasına gelmişti. Bu yıl bol kar yağması ve yağan karların erimesi ile Kızılırmak ve kolları adeta coştu.

Kızılırmak’a rengini veren Fablum çayı da kuraklıktan nasibini almıştı. Sivas’ta şehir merkezinde Kızılırmak ile buluşan çayın kızıl olan doğal rengi de griye dönmüştü. Karların erimesi ve su seviyesinin yükselmesi ile Fablum çayı da yeniden kızıl rengine kavuştu.

Şehir dışından gelip üniversite eğitimi için Sivas’ta bulunan Mehmet Ali Kutlu, “Kızılırmağı seviyorum doğal bir güzellik. Kuşlar var ördekler var sus sesi insana huzur verir. Burası temizlenmediği zaman kötü görüntüler ortaya çıkabilir ama şuan temiz ve güzel. Suyun rengi kızıl şuan, kar suları eridiği için daha gür akıyor, bir canlılık var. Güzel ve farklı bir görüntü oluşturuyor. Kızıl akan bir ırmak pek beklenmez ama Sivas’ta var. Kızıl renkte akan bir ırmağın olması güzel bir şey” dedi.

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