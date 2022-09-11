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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sivasspor - İstanbulspor maçının ardından

DHA

Sivasspor - İstanbulspor maçının ardından


Rıza Çalımbay: Mutlaka kazanmamız gereken bir maçtıOsman Zeki Korkmaz: Galibiyet alamadığımız için üzgünümArife Defne ARSLAN Alperen YILDIZ / SİVAS, (DHA) Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, berabere kaldıkları İstanbulspor maçıyla ilgili, "Mutlaka da kazanmamız gereken bir maçtı. Hem Avrupa'yı hem Türkiye'yi beraber götürmek biraz zor" dedi. İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz ise "Sivas gibi kuvvetli camiadan 1 puan almak iyi gözükebilir ama galibiyet alamadığımız için üzgünüm" diye konuştu.
Spor Toto Süper Lig'in 6'ncı hafta maçında Demir Grup Sivasspor kendi sahasında konuk ettiği İstanbulspor ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından her iki takımında teknik direktörü basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Kazanmaları gereken bir maç oynadıklarını ancak berabere kaldıkları için üzgün olduklarını söyleyen Çalımbay, "Mutlaka da kazanmamız gereken bir maçtı. Baktığımız zaman ilk yarı da pozisyon falan vermedik. Gayet iyi oynadık ve iyi pozisyonlarda geldi. İkinci yarı golü yedikten sonra hem oyuncu değişikliği hem de taktik değişikliği yaptık ve golü de bulduk. Ama istediğimiz ikinci golü bulamadık. Önemli olan o.  Ben bugün oyunculara hiçbir şey diyemem. Çünkü iki gündür iyi maç yapıyorlar, yorgunlar. İki maç olduğu için şu an sakatımız 6'ya çıktı. Arkadaşlarımız da iki tane kırık var. Ziya bugün ilk yarı da iyi oynarken sakatlandı. Hem Avrupa'yı hem Türkiye'yi beraber götürmek biraz zor. Çünkü çok geniş bir kadro olması gerekiyor büyük bir bütçen olması gerekiyor her türlü oyuncuya bir an önce sahip olman gerekiyor ve oyuncularla birlikte çok iyi bir sezon başı geçirmen gerekiyor. O zaman burada yüzde yüz başarılı olursun. Böyle gidersek tabii ki bazı aksilikler olacak. Bu ya Avrupa maçlarında ya da ligde olacak. Biz geçen sezon 7'nci 8'inci haftada galip gelebildik. Aynı şekli ve sıkıntıları yine yaşadık" dedi. 
Taraftar ile Caner Osmanpaşa'nın arasında yaşanan gerginliğe de değinen Çalımbay, "Biraz sabretmemiz gerekiyor. Bugün Caner´i kaybettik. Çok ağır şeyler oldu. Caner'den beklenmeyen bir tepki geldi. Taraftardan da tepki geldi. Taraftar bana göre kötü gün dostudur. Taraftarın oyuncularımıza sahip çıkması gerekiyor. Hiçbir oyuncu sahaya kötü oynamak için çıkmaz" diye konuştu.
KORKMAZ: GALİBİYET ALAMADIĞIMIZ İÇİN ÜZGÜNÜM
Ardından konuşan İstanbulspor Teknik Sorumlusu Osman Zeki Korkmaz, "Yaklaşık 15 gündür resmi maç oynayamıyorduk. Ligin en iyi ön alanda baskı yapan takımı İstanbulspor'dur. Maçta ilk 45 dakika doğru pas bağlantıları yapamadık. Top rakipteyken ön alan baskısını çok iyi yaptık. İkinci yarı daha bağlantı pasları yaptık ve oyunun ivmesi bize döndü, golü de bulduk. Rakip kim olursa olsun hedefimiz kazanmaktır. Sivas gibi kuvvetli camiadan 1 puan almak iyi gözükebilir ama galibiyet alamadığımız için üzgünüm. Sivasspor´a Avrupa´da canı gönülden başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Rıza Çalımbay'ın açıklamaları
Osman Zeki Korkmaz'ın açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Sivas Arife Defne ARSLAN-Alperen YILDIZ
2022-09-11 20:35:20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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