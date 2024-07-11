Sivas'ın lezzeti 'fırın kelle' tescil yolunda

Kelle yapılan diğer illerde genelde suda haşlama ya da direkt ateşe maruz kalma şeklinde pişirildiğini dile getiren Şeker, "Sivas'ta özel bir durum var, Kangal Akkaraman koyun ırkı kelleleri temizlendikten sonra pişme işlemine geçiliyor. Pişme işleminde odun fırınları haricinde başka fırın kullanılmıyor. Odun fırınlarında krom veya nikel kaplarda hava almadan pişiriliyor" dedi.

Kellenin sunum şeklinin de önemli olduğunu anlatan Şeker, fırında kellenin tabak veya herhangi bir mutfak malzemesiyle servis edilmediğini, kağıt üzerinde baharat karışımıyla sunulduğunu söyledi.