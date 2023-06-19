Herkes bu bitkiyi biliyor ama kimse tanımıyor

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İki ayrı nokta arasında yolculuk yapacak olan insanlar havayolu, karayolu, denizyolu ve bunlara bağlı olan vasıtalar ile bu seyahatlerini yapmaktadırlar. Peki, Malatya Sivas arası arabayla, otobüsle ve uçakla kaç saat sürüyor? İşte, tüm detaylar…

Sivas Malatya Arası Kaç Km?

Bu iki şehir arasında gerçekleştirilecek olan bit yolculukta gidilen mesafe, tercih edilen ulaşım şeklinin hangisinin olduğuna bağlı olarak değişebilmektedir. Sivas ile Malatya arasında, hususi bir araçla yapılacak olan yolculukta gidilecek mesafe yaklaşık olarak 240 kilometre, şehirlerarası yolcu taşıyan bir otobüsle yapılacak seyahatte ise yaklaşık 280 kilometredir. Bu iki nokta arası uçakla yapılan seyahatlerde ise kat edilen kuş uçuşu mesafesi 190 kilometredir.

Sivas Malatya Arası Kaç Saat?

İki şehir arası mesafe hususunda olduğu gibi Sivas ile Malatya arası yapılan yolculuklarda seçilen vasıtanın türü, seyahat esnasında harcanan zamanı da doğrudan etkilemektedir. Bu iki şehir arasında, kişinin kendisine ait olan hususi bir araçla yapacağı yolculuk yaklaşık 3 saat sürerken; bu süre, şehirlerarası yolcu taşıyan bir otobüsle ise 3 saat 30 dakikayı bulmaktadır. İki şehir arasındaki en hızlı ulaşım şekli ise havayoludur ve Sivas ile Malatya arasında planlanan bir uçak yolculuğu 1 saat 45 dakika sürmektedir.

Malatya Sivas Arası Arabayla Kaç Saat Sürüyor?

Malatya’dan Sivas’a hareket eden bir araba, bu yolculuk esnasında Malatya Sivas Yolu ve Sivas Divriği üzerinden gerçekleşmekte ve 2 saat 57 dakika sürmektedir. İki şehir arasındaki yolculukta harcanan bu süre, karayolu hız sınırları ve tüm trafik kuralları dahil edilerek hesaplanmıştır.

Malatya Sivas Arası Otobüsle Kaç Saat Sürüyor?

Malatya’dan Sivas’a yolculuk yapacak birisi, şayet şehirlerarası yolcu taşıyan bir otobüsü tercih ederse bu seyahat yaklaşık olarak 3 saat 38 dakika sürecektir.

Malatya Sivas Arası Uçakla Kaç Saat Sürüyor?

Malatya Havalimanı ile Sivas Nuri Demirağ Havalimanı arasında yapılan bir uçak yolculuğunun süresi 1 saat 44 dakikadır.