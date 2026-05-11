Sivas'ta ağaca çarpan otomobil devrildi: 1 ölü, 4 yaralı
Sivas'ta sürücüsünün kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki ağaca çarparak devrildi. Feci kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı
Giriş: 11 Mayıs 2026 - 05:45
Sivas'ta A.K. (34) yönetimindeki otomobil Sivas-Kayseri karayolunun Söğütçük köyü yakınlarında yol kenarındaki ağaca çarparak devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, AFAD, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
AA'nın haberine göre kazada araçta bulunanlardan H.K. (57) olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü ile R.K. (53), Y.T.K. (14) ve R.S.K.K. (30) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
H.K'nın cenazesi otopsi işlemleri için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
*Haberin fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.
