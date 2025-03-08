Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Sivas'ta kadınlar erkekleri geçti | Son dakika haberleri

        Sivas'ta kadın nüfusu erkekleri geçti

        2024 yılında bir önceki yıla göre nüfusu 13 bin 394 kişi azalarak 637 bin 7 kişiye gerileyen Sivas'ta kadın nüfusu erkekleri geçti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.03.2025 - 10:56 Güncelleme: 08.03.2025 - 10:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivas'ta kadınlar erkekleri geçti
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2024 yılına ilişkin "İstatistiklerle Kadın" adlı çalışmasına göre, nüfusu 2023 yılına göre 13 bin 394 kişi azalarak 637 bin 7 kişiye gerileyen Sivas'ta 317 bin 652 erkek, 319 bin 355 de kadın yaşıyor. Kentte nüfusun yüzde 49.87'si erkeklerden, yüzde 50.13'ü ise kadınlardan oluştu.

        "İstatistiklerle Kadın" adlı çalışmada, il ve cinsiyete göre ortalama ilk evlenme yaşına dair veriler de paylaşıldı. Sivas'ta 2024 yılında erkeklerde ilk evlenme yaşı 28, kadınlarda ise 25.6 olarak kayıtlara geçti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #yerel haberler
        #sivas haberleri
        #8 Mart Dünya Kadınlar Günü
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kayınpederi, kayınvalidesi ve komşusunu öldürdü! Şaşırtan savunma!
        Kayınpederi, kayınvalidesi ve komşusunu öldürdü! Şaşırtan savunma!
        Sultan nine 83 yaşındaydı... Yaşlı kadının yürek yakan sonu!
        Sultan nine 83 yaşındaydı... Yaşlı kadının yürek yakan sonu!
        İbrahim 5 yaşındaydı... Öldüren merak!
        İbrahim 5 yaşındaydı... Öldüren merak!
        2. ve 3. Lig'de günün CANLI maçları
        2. ve 3. Lig'de günün CANLI maçları
        TSK'nın kadın askerleri anlattı! İşte kadın asker olmak
        TSK'nın kadın askerleri anlattı! İşte kadın asker olmak
        Kadınlar için çalışma rehberi
        Kadınlar için çalışma rehberi
        İsrail askerleri camiyi ateşe verdi
        İsrail askerleri camiyi ateşe verdi
        115 yılda eşitsizliğin verileri
        115 yılda eşitsizliğin verileri
        Dünya kadınlarının eşitlik yolu: 8 Mart'ın tarihçesi
        Dünya kadınlarının eşitlik yolu: 8 Mart'ın tarihçesi
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Ölüm nedenleri açıklandı
        Ölüm nedenleri açıklandı
        Beşiktaş'tan Bankalar Birliği hamlesi!
        Beşiktaş'tan Bankalar Birliği hamlesi!
        Baba ile oğlunu Zap suyu ayırdı!
        Baba ile oğlunu Zap suyu ayırdı!
        Biri 500, diğeri 5 bin lira! Peki aradaki fark ne?
        Biri 500, diğeri 5 bin lira! Peki aradaki fark ne?
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Ramazan sofralarının vazgeçilmez lezzetleri!
        Ramazan sofralarının vazgeçilmez lezzetleri!
        Nerede o eski Oscar'lar!
        Nerede o eski Oscar'lar!
        En iyi 5 hayaletli ev filmi
        En iyi 5 hayaletli ev filmi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Sıcaklıklar yükseliyor... Bahar yüzünü gösteriyor!
        Sıcaklıklar yükseliyor... Bahar yüzünü gösteriyor!