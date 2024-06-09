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        Sivas'ta kene can aldı

        Sivas'ta, vücuduna kene yapışan bir genç, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2024 - 15:40 Güncelleme: 09.06.2024 - 16:05
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        Sivas'ta kene can aldı
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        Sivas'ın Olukman köyünde hayvancılıkla uğraşan 25 yaşındaki E.N'nin vücuduna kene yapıştı.

        Rahatsızlanan E.N, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle anestezi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan E.N, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

        Yakınlarına teslim edilen E.N'nin cenazesinin, Olukman köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

        KENE ISIRMASINA KARŞI NE YAPILMALI?

        Uzmanlar özellikle tarım ve hayvancılıkla uğraşan kişilerin kene ısırmasına karşı daha fazla risk altında olduğunu belirtiyor.

        Kırım Kongolu Kanamalı Ateş (KKKA) hastalığı riski, bahçesine bağına gidip gelen kişilerde daha çok oluyor. Bu hastalığa daha çok büyük keneler neden oluyor.

        Uzmanlar kenenin vücuda yapışmasının ardından ilk 3 saatte hastalık riskinin çok düşük olduğunu belirterek, fark edilmesi durumunda keneye kesinlikle elle müdahale edilmemesi uyarısında bulunuyor. Kenenin bekledikçe virüs yaydığına dikkati çeken uzmanlar, 6 saat müdahale edilmeyen kenenin vücuda virüs enjekte ettiğini dile getirerek en yakın sağlık kuruluşuna gidilmesi gerektiğinin altını çiziyor.

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        #kene
        #kırım kongolu kanamalı ateşi
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