Sivas'ta KKKA tedavi gören 28 yaşındaki Oğuzhan Aydemir hayatını kaybetti
Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi yaşamını yitirdi
Sivas'ın Yıldızeli ilçesi Eşmebaşı köyünde yaşayan ve hayvancılıkla uğraşan 28 yaşındaki Oğuzhan Aydemir'in karnına 9 gün önce kene yapıştı.
Keneyi kendisi çıkaran Aydemir, rahatsızlanmasının ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
KKKA hastalığı şüphesiyle anestezi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Aydemir, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Yakınlarına teslim edilen Aydemir'in cenazesi, defnedilmek üzere Yıldızeli ilçesi Eşmebaşı köyüne götürüldü.