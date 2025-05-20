1.5 yaşındaki Metehan bebek KKKA kurbanı oldu!
Sivas'ta, 2 gün önce vücuduna kene yapışan ve Tokat'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören 1.5 yaşındaki bebek Metehan Tütüncü, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Cenazeye katılanların maske taktığı görüldü
Sivas'ta yürek yakan olay, Koyulhisar ilçesi Kalebaşı köyünde yaşandı. Süleyman ve Nilüfer Tütüncü çiftinin 1.5 yaşındaki bebekleri Metehan Tütüncü'nün vücuduna 2 gün önce kene yapıştı.
BEBEK HASTANEYE KALDIRILDI
AA'daki habere göre ailesi tarafından Reşadiye Devlet Hastanesi'ne götürülen Metehan bebek, buradan Tokat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
DÜN AKŞAM HAYATINI KAYBETTİ
Hastanede KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören bebek, dün akşam tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
SİVAS'TA TOPRAĞA VERİLDİ
Bebeğin cenazesi ailesi tarafından alınarak Sivas'ın Koyulhisar ilçesi Kalebaşı köyüne getirildi. Cenaze jandarma ve halk sağlığı ekiplerinin kontrolünde toprağa verildi.
MASKE TAKARAK CENAZEYE KATILDILAR
Cenazeye katılanların maske taktıkları görüldü. Koyulhisar Kaymakamı Ferhat Salih Ceylan da cenazeye katılarak aileye başsağlığı dileğinde bulundu.