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        Haberler Gündem 3. Sayfa Sivas haberleri: 1.5 yaşındaki Metehan KKKA kurbanı oldu | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        1.5 yaşındaki Metehan bebek KKKA kurbanı oldu!

        Sivas'ta, 2 gün önce vücuduna kene yapışan ve Tokat'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören 1.5 yaşındaki bebek Metehan Tütüncü, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Cenazeye katılanların maske taktığı görüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2025 - 13:29 Güncelleme: 20.05.2025 - 14:54
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        1.5 yaşındaki Metehan bebek KKKA kurbanı oldu!
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        Sivas'ta yürek yakan olay, Koyulhisar ilçesi Kalebaşı köyünde yaşandı. Süleyman ve Nilüfer Tütüncü çiftinin 1.5 yaşındaki bebekleri Metehan Tütüncü'nün vücuduna 2 gün önce kene yapıştı.

        BEBEK HASTANEYE KALDIRILDI

        AA'daki habere göre ailesi tarafından Reşadiye Devlet Hastanesi'ne götürülen Metehan bebek, buradan Tokat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

        DÜN AKŞAM HAYATINI KAYBETTİ

        Hastanede KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören bebek, dün akşam tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        SİVAS'TA TOPRAĞA VERİLDİ

        Bebeğin cenazesi ailesi tarafından alınarak Sivas'ın Koyulhisar ilçesi Kalebaşı köyüne getirildi. Cenaze jandarma ve halk sağlığı ekiplerinin kontrolünde toprağa verildi.

        MASKE TAKARAK CENAZEYE KATILDILAR

        Cenazeye katılanların maske taktıkları görüldü. Koyulhisar Kaymakamı Ferhat Salih Ceylan da cenazeye katılarak aileye başsağlığı dileğinde bulundu.

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