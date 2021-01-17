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Sivas'ta park halindeki kamyon alevlere teslim oldu

Sivas'ta bir otoparkta park halindeki nakliye kamyonunda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Alev alev yanan kamyon, kullanılamaz hale geldi

Sivas'ta park halindeki kamyon alevlere teslim oldu
AA

Pulur Mahallesi Karakol Sokağı'ndaki bir açık otoparkta park halinde bulunan Melihcan Cila'ya ait 58 ACE 138 plakalı nakliye kamyonunun ön kısmı henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında kamyonun kupa kısmı tamamen yandı.

Yangını duyar duymaz otoparka gelen kamyonun sahibi Cila, aracın 4 gündür otoparkta olduğunu söyledi. Yangının nasıl çıktığına dair herhangi bir bilgisinin olmadığını anlatan Cila, "Burası kamyonumu her gün park ettiğim bir yer. 4 gündür de burada. Küçük aracımı da buraya park ediyorum. Polislerin haber vermesiyle geldim. Aracım yüklü de değildi, boştu. Kim yaktı, nasıl yandı hiç bilmiyorum" dedi.

AA'nın haberine göre; kullanılamaz hale gelen kamyonda inceleme yapan polis ekipleri, yangının çıkış nedenini araştırıyor.

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