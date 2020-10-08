İHA

Sivas'ın Ulaş ilçesinde hayvan sahiplerini tedirgin eden ölümlerin nedeninin, kanlı ishal salgını olduğu tespit edildi.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde son bir kaç gün içerisinde birçok evcil hayvan bilinmeyen bir nedenle öldü. Hayvanlarının zehirlendiğini düşünen hayvan sahipleri ise tedirgin olduklarını belirttiler. Üç köpeğinin zehirlendiğini belirten Burcu Şimşek isimli hayvan sever, bir çok köpek ve kedinin zehirlenme belirtileri göstererek öldüğünü dile getirdi.

Hayvan sahiplerini tedirgin eden ölümlerle ilgili ilçe kaymakamlığı tarafından inceleme başlatıldı. İlçede bulunan veteriner hekimler tarafından yapılan analizlerde ölümlere kanlı ishal salgınının neden olduğu anlaşıldı. Salgının farklı noktalarda görüldüğü belirtilerek salgınla ilgili tedbirler alındığı kaydedildi.