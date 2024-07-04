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        Haberler Gündem Sivas'ta yolcu otobüsünün çarptığı kişi öldü - Güncel haberler

        Sivas'ta yolcu otobüsünün çarptığı kişi öldü

        Sivas'ta yolun karşısına geçmek isterken yolcu otobüsünün çarptığı kişi hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 19:19 Güncelleme: 04.07.2024 - 19:20
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        Yolcu otobüsünün çarptığı kişi öldü
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        İ.A. yönetimindeki yolcu otobüsü Sivas-Erzincan kara yolu Seyfebeli mevkisinde yolun karşısına geçmek isteyen 86 yaşındaki O.S'ye çarptı.

        Ağır yaralanan O.S. sağlık ekipleri tarafından Numune Hastanesine kaldırıldı.

        O.S, burada yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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