Sivasspor: 0 - Bodrum FK: 1 | MAÇ SONUCU

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 3. ve son haftasında Sivasspor ile Bodrum FK karşı karşıya geldi. BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 1-0'lık skorla Bodrum FK oldu.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 38. dakikada Pedro Brazao attı.

Bu sonucun ardından grubu 7 puanla 2. sırada tamamlayan Bodrum FK, adını çeyrek finale yazdırdı. Sivasspor ise grubu puansız bitirerek kupaya veda etti.

MAÇTAN DAKİKALAR 38'inci dakikada sol kanattan Gökdeniz'in savunma arkasına gönderdiği topa hareketlenen Brazao, sol ayağı ile yaptığı vuruşla topu kaleci Nikolic'in yanından ağlara gönderdi: 0-1. 45'inci dakikada Emre'nin pasında ceza alanı önünden Pritchard vuruşunu yaptı, kaleci köşeden topu kornere çeldi. İlk yarı konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle bitti. 52'nci dakikada Bodrum FK'da Bardhi serbest vuruşta topu doğrudan kaleye gönderdi. Kaleci Nikolic'ten dönen topu Gökdeniz tamamlamak istedi, vuruşu dışarı gitti. Karşılaşma Bodrum FK'nın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.