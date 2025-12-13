Sivasspor: 1 - Çorum FK: 1 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında Sivasspor ile Çorum FK, 1-1 berabere kaldı. Bu sonucun ardından Sivasspor haftayı 21, Çorum FK ise 29 puanla tamamladı.
Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında Sivasspor ile Çorum FK karşı karşıya geldi. BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan müsabaka 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.
Ev sahibini öne geçiren golü 9'da Valon Ethemi atarken, konuk ekibe beraberliği getiren golü ise 22. dakikada penaltıdan Emeka Eze kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Sivasspor puanını 21'e, Çorum FK ise 29'a çıkardı.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Sivasspor, Iğdır FK'ya konuk olacak. Çorum FK, Sakaryaspor'u ağırlayacak.