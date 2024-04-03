Sivasspor: 1 - Fatih Karagümrük: 0 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Sivasspor, evinde Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibin golü 89. dakikada Rey Manaj'dan geldi.
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Sivasspor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan müsabakayı Sivasspor 1-0'lık skorla kazandı.
Sivasspor'a galibiyeti getiren golü 89. dakikada Rey Manaj attı.
Bu sonucun ardından Kırmızı Beyazlılar puanını 41'e yükseltti, Fatih Karagümrük ise 30 puanda kaldı.
Trendyol Süper Lig'in bir sonraki haftasında Sivasspor, Trabzonspor'a konuk olacak. İstanbul temsilcisi ise Fenerbahçe'yi ağırlayacak.
MAÇTAN DAKİKALAR
15'inci dakikada Sivasspor'da Appindangoye'nin uzun pasında ceza sahası içinde kaleci ile karşı karşıya kalan Turgunbayev'in vuruşunu Sirigu sona anda kornere çeldi.
20'nci dakikada gelişen Sivasspor atağında Uğur Çiftçi'nin sağ kanattan ortasında Appindangoye'nin kafa vuruşunu kaleci Sirigu son anda kurtardı.
22'nci dakikada Fatih Karagümrük atağında Salih Dursun'un sağ kanattan yaptığı ortada Lasagna'nın vuruşunu kaleci Ali Şaşal Vural çizgi üzerinde güçlüklü kontrol etti.
26'ncı dakikada gelişen Sivasspor atağında sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda defanstan seken top Camara'nın önünde kaldı. Camara'nın sert şutu kale direğinin üzerinden auta çıktı.
30'uncu gelişen Sivasspor atağında dakikada sağ kanattan ceza sahası içine giren Manaj'ın sert vuruşunu kaleci Sirigu son anda uzaklaştırdı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.
60'ıncı dakikada Fatih Karagümrük atağında pası alan Eysseric ceza yayının gerisinden sert vurdu, top direğin hemen üstünden auta gitti.
66'ncı dakikada Fatih Karagümrük'te Eysseric ceza alanı sol çaprazında buluştuğu topla uzak direğe doğru çektiği şutu kaleci Ali Şaşal son anda çıkardı.
74'üncü dakikada Nazım Sangare'nin sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahası içinde topla buluşan Eysseric'in vuruşunu kaleci Ali Şaşal ayaklarıyla kurtardı.
89'uncu dakikada Uğur Çiftçi'nin sol kanattan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Manaj'ın vuruşu kaleci Sirigu'nun sağından ağlara gitti: 1-0.
Karşılaşma Sivasspor'un 1-0 galibiyeti ile sonuçlandı.
STAT: Yeni Sivas 4 Eylül
HAKEMLER: Turgut Doman, Esat Sancaktar, Ali Tuna
SİVASSPOR: Ali Şaşal Vural - Murat Paluli (Dk. 90+4 Alaaddin), Appindangoye, Camara, Uğur Çiftçi, Poungouras, Charisis (Dk. 87 Caktas), Bartuğ Elmaz (Dk. 64 Kvet), Koita, Turgunbayev (Dk. 64 N'jie), Manaj
FATİH KARAGÜMRÜK: Sirigu - Salih Dursun (Dk. 68 Nazım), Biraschi, Koray Günter, Veseli, Paoletti (Dk. 57 Rohden), Bertolacci, Emre Mor, Eysseric, Güven Yalçın (Dk. 57 Mendes), Lasagna (Dk. 87 Markao)
GOL: Dk. 89 Manaj (Sivasspor)
SARI KARTLAR: Uğur Çiftçi (Sivasspor) - Bertolacci, Eysseric, Koray Günter, Veseli (Fatih Karagümrük)