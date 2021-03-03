Sivasspor, Süper Lig'in 28. haftasında konuk ettiği Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi ekip 54. dakikada Yatabare'nin attığı golle 1-0 öne geçerken, 5 dakika sonra Diouf skoru eşitleyen isim oldu. Bu sonucun ardından Sivasspor 33, Hatayspor ise 46 puana yükseldi.

Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Abdullah Bora Özkara, İsmail Şencan

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Ahmet Oğuz, Camara, Robin Yalçın, Uğur Çiftçi, Boyd (Dk. 90 Arouna Kone),Claudemir (Dk. 62 Ziya Erdal),Gradel, Fajr, Hakan Arslan, Yatabare (Dk. 79 Kayode)

Atakaş Hatayspor: Munir, Popov, Billong, Santos, Katranis (Dk. 76 Youssouf Kone),Sackey (Dk. 46 Muhammed Mert),Aabid, Ribeiro, Akintola, Selim Ilgaz (Dk. 4 Boupendza),Diouf (Dk. 76 Kamara)

Goller: Dk. 54 Yatabare (Demir Grup Sivasspor),Dk. 59 Diouf (Atakaş Hatayspor)

Sarı kartlar: Dk. 34 Sackey, Dk. 57 Akintola, Dk. 69 Katranis (Atakaş Hatayspor),Dk. 48 Ahmet Oğuz (Demir Grup Sivasspor)

MAÇTAN POZİSYONLAR

26. dakikada Boyd'un sağ kanattan ortasında ceza alanı içerisinde kaleye paralel giden topa Yatabare dokunamayınca meşin yuvarlak auta çıktı.

33. dakikada Robin Yalçın'ın hatasında topla buluşan Ribeiro, rakiplerini geçerek ceza alanına girdi. Bu futbolcunun pasında Boupendza'nın sert vuruşunda, meşin yuvarlak farklı şekilde auta gitti.

36. dakikada Hakan Arslan'ın pasında Boyd'un ceza alanı dışından vuruşunda, topu kaleci Munir kontrol etti.

42. dakikada Gradel'in sol kanattan ceza alanına gönderdiği topla buluşan Yatabare'nin zayıf vuruşunda, meşin yuvarlak auta gitti.

44. dakikada Fajr'ın ceza alanından vuruşunda, kaleci Munir topu kale direğinin yanından son anda kornere çeldi.

45. dakikada Ahmet Oğuz'un sağdan ceza alanına ortasında Gradel'in kafa vuruşunda, top direğin üzerinden auta çıktı.

45+2. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Gradel'in çapraz pozisyondan sert şutunda, kaleci Munir topu çıkardı. Pozisyonu takip eden Hakan Arslan'ın kale alanından sert vuruşunda, top üst direkten oyun alanına döndü.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 bitti.

51. dakikada Fajr'ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza alanındaki Yatabare'nin kafa vuruşunda, top kale direğinin yanından auta çıktı.

54. dakikada Sivasspor öne geçti. Sol kanattan ceza alanına giren Gradel'in ön direğe pasında Yatabare'nin vuruşunda, top ağlara gitti: 1-0.

55. dakikada orta alandan aldığı topu ceza alanı ön çizgisine kadar süren Boyd'un sert vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Munir'de kaldı.

59. dakikada Hatayspor, beraberliği yakaladı. Aabid'in sağ kanattan ortasında ceza alanında iyi yükselen Diouf'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Ali Şaşal Vural'ın sağından ağlara buluştu: 1-1.

89. dakikada Fajr'ın soldan kullandığı köşe atışında, ceza alanındaki Gradel'in kafa vuruşunda top kale direğinin yanından auta gitti.

Karşılaşma, 1-1 tamamlandı.