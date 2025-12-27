Sivasspor: 2 - Bandırmaspor: 0 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 19. hafta karşılaşmasında Sivasspor sahasında Bandırmaspor'la kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Sivasspor ile Bandırmaspor karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Yiğidolar 2-0 kazandı.
Sivas'a galibiyeti getiren golleri 71. dakikada Turaç Böke ve 78'de Valon Ethemi kaydetti.
Bu sonucun ardından Sivasspor 3 maç sonra kazandı ve 25 puana yükseldi. Üst üste 3. yenilgisini alan Bandırmaspor ise 26 puanda kaldı.
Ligin 20. haftasında Sivasspor sahasında Erzurumspor'la karşılaşacak. Bandırmaspor ise deplasmanda Sakaryaspor'a konuk olacak.