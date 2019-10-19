Sivasspor, 5 maç sonra yenildi

Süper Lig’de sezona iyi başlayan Sivasspor, 5 maç aradan sonra mağlup oldu. Ligde bu sezonki tek yenilgisini 2. haftadaki Çaykur Rizespor maçında yaşayan kırmızı-beyazlı takım, 2 galibiyet, 3 beraberlik alırken mağlubiyet görmedi.
Galatasaray karşılaşmasıyla D.G. Sivasspor’un 5 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.
Sivasspor bu sezon sadece deplasmanda Çaykur Rizespor’a 2-1 mağlup oldu.
- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- İDDAA
- SÜPER LİG
- 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- PUAN DURUMU
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
YORUMLAR