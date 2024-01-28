Sivasspor Basın Sözcüsü Gökhan Karagöl: Beşiktaş'ı yenebilmek çok değerli Sivasspor Basın Sözcüsü Gökhan Karagöl, Beşiktaş galibiyetinden dolayı futbolcularını tebrik ederek, "İki haftadır şanssız beraberlikler ve mağlubiyetler aldık. Beşiktaş karşısında 3 puan almak çok değerli" dedi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'un Basın Sözcüsü Gökhan Karagöl, Beşiktaş galibiyetinden dolayı futbolcularını tebrik ederek, "Beşiktaş karşısında 3 puan almak çok değerli" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş’ı konuk eden ve sahadan 1-0 galibiyetle ayrılan Sivasspor’da Basın Sözcüsü Gökhan Karagöl, karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Çok önemli 3 puan aldıklarını ifade eden Karagöl, "Oyuncularımızı tebrik ediyorum. İki haftadır şanssız beraberlikler ve mağlubiyetler aldık. Bugün bizim için çok değerli bir 3 puandı. İnşallah bundan sonraki haftalarda da 3 puan almaya devam edeceğiz. Beşiktaş karşısında 3 puan almak çok değerli. Beşiktaş’ı da tebrik ediyorum ve başarılar diliyorum. İnşallah bundan sonra daha iyi skorlar elde etmeye çalışacağız" dedi.

"TAKDİRİ KAMUOYUNA BIRAKIYORUZ"

Maçın hakemi Ali Şansalan ilgili de değerlendirmede bulunan Gökhan Karagöl, "Takdiri kamuoyuna bırakıyoruz. İkili mücadelelerde yanlı davrandığını düşünüyoruz. Bundan sonraki durumu da kamuoyuna bırakıyoruz" şeklinde konuştu.

"ARA TRANSFER GERÇEKTEN ZOR"

Transfer görüşmelerimizin devam ettiğini kaydeden Karagöl, "Kalecimiz geldi, bugün de bir oyuncumuz geldi. Yarın sağlık kontrolünden sonra imzasını atacak. İnşallah bu hafta içerisinde 2 oyuncuyu takıma katmaya çalışıyoruz. Ara transfer gerçekten zor, iyi oyuncuyu bulmak ve almak gerçekten zor. İki takviye daha önümüzdeki hafta gelmesini planlıyoruz. Bundan sonra da tekrar alacağımız oyuncuların hepsini kısa vadeli değil, uzun vadeli almaya dikkat ediyoruz. En azından önümüzdeki yılın kadrosunu da oluşturmaya çalışıyoruz" diye konuştu.