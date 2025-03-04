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        Sivasspor'dan tarihi hüsran

        Sivasspor 1-0'lık Başakşehir mağlubiyetiyle ligde üst üste 7. deplasmandan puansız dönerek tarihi bir başarısızlığa imza attı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 13:50 Güncelleme: 04.03.2025 - 13:50
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        Sivasspor'dan tarihi hüsran
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        Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında deplasmanda Başakşehir’e 1-0 yenilen Sivasspor, kötü gidişatını sürdürdü ve düşme hattında yer aldı. Deplasmanda oynadığı son 6 Süper Lig maçını kaybeden Sivasspor, bu kötü seriyi sonlandırmak için Başakşehir maçına galibiyet parolası ile çıktı. Maçta umduğunu bulamayan Yiğidolar rakibine 1-0 mağlup oldu.

        Üst üste 7. dış saha mağlubiyeti alan kırmızı-beyazlılar, kulüp tarihine geçti. Tarihinde bu zamana kadar üst üste 7 deplasman mağlubiyeti yaşamayan Sivasspor, İstanbul’dan puansız dönerek tarihi bir başarısızlığa imza attı.

        Son dış saha galibiyetini 25 Ekim’de Adana Demirspor’a karşı 4-2’lik skorla alan Yiğidolar, o tarihten bu yana deplasmanda galibiyet alamadı.

        Ligde düşme hattında olan Sivasspor 24 puanla 16. sırada bulunuyor.

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