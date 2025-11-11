Siverek nerede? Siverek hangi şehirde, ilde, bölgede?

Siverek, Türkiye’nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan önemli bir ilçedir. Tarihi ve köklü olmasının yanı sıra yüzölçümü olarak da oldukça büyüktür. Bulunduğu şehrin merkezine yaklaşık 95 kilometre uzaklıkta yer alır. Diyarbakır’a da oldukça yakın konumdadır. Peki Siverek hangi şehirde ve hangi bölgede yer alıyor? İşte Siverek hakkında merak edilen tüm detaylar…

SİVEREK NEREDE?

Siverek nerede? Ülkemizde Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde, Şanlıurfa il sınırları içerisinde konumlanır. Şehir merkezinin kuzeybatı bölümünde konumlanır. Söz konusu ilçe, Diyarbakır ve Adıyaman illerine de oldukça yakındır. Siverek;

Şanlıurfa şehir merkezine uzaklığı yaklaşık 95 kilometre,

Diyarbakır’a uzaklığı ise 85 kilometre civarındadır.

SİVEREK HANGİ ŞEHİRDE?

Siverek hangi şehirde yer alıyor? Şanlıurfa şehrine bağlı olan Siverek, bulunduğu şehirde en büyük ve en kalabalık ilçelerinden biri olarak kabul edilir. Siverek, yüzölçümü bakımından da Türkiye’nin en geniş ilçeleri arasında konumlanmıştır. Ekonomik olarak tarım, hayvancılık ve küçük ölçekli ticaret öne çıkar.

SİVEREK HANGİ İLDE? Siverek hangi ilde? Şanlıurfa merkezinin kuzeybatısında yer alan ilçe, Adıyaman ve Diyarbakır illeriyle sınır komşusudur. Geniş kırsal alanlara sahip olan Siverek, Şanlıurfa’nın tarımsal üretiminde önemli bir paya sahiptir. SİVEREK HANGİ BÖLGEDE? Siverek hangi bölgede? Siverek, Güneydoğu Anadolu Bölgesi sınırları içinde yer alır. Bölgenin genel iklim özelliklerine uygun olarak yazları sıcak ve kurak, kışları ise soğuk ve yağışlı geçer. Ayrıca bu ilçenin Fırat Havzası’nda bulunması da tarımsal potansiyelinin yüksek olmasını sağlamıştır. SİVEREK KONUMU NEDİR? Siverek konumu nedir? Söz konusu ilçe; Şanlıurfa il merkezinin kuzeybatısında,

Diyarbakır ilinin batısında,

Adıyaman’ın Gerger ilçesinin doğusunda yer alır.

Fırat Nehri’ne 30 kilometre uzaklıktadır.

Karacadağ eteklerine doğru uzanan bir arazide konumlanmıştır. SİVEREK HAKKINDA BİLGİLER Siverek, tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Hititler, Asurlar, Persler, Romalılar ve Osmanlılar döneminde önemli bir yerleşim olarak öne çıkmıştır. İlçede günümüzde de bu köklü tarihî geçmişi yansıtan çok sayıda eser ve kalıntı yer alırç İşte Siverek hakkında önemli bilgiler;