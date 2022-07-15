Sivilce İzlerine İyi Gelen Şeyler - Pürüzsüz Bir Cilt İçin Sivilce Lekelerine İyi Gelen Yağlar, Bitkiler ve Sabunlar

Sivilce izlerine iyi gelen şeyler 0:00 / 0:00

Eğer sivilcelerinizi zamanından önce patlattıysanız ve şu an lekelerinden kurtulmak istiyorsanız cevabı bu yazıda. Sivilce izlerine iyi gelen şeyler neler? Pürüzsüz bir cilt için sivilce lekelerine iyi gelen yağlar, bitkiler ve sabunlar hakkında bilmeniz gereken her şey…

Sivilce İzlerine İyi Gelen Şeyler

Yüzümüzde, boynumuzda ya da vücudumuzun herhangi bir yerinde sivilce çıkabilir. Bunlardan kurtulmak için de beyazlamasını beklemeden hemen patlatabiliriz. Ama bu yanlış ve erken yapıldığı zaman cildinizle lekeler oluşturur. Bundan önce, sivilce neden oluşur, bir bakalım..

Ergenlik dönemi

Hormonal değişiklikler

Stres

Uykusuzluk

Yağlı yiyecekler

Aşırı dengesiz beslenme

Peki, sivilce sonrası oluşan bu izleri nasıl yok edebilirsiniz? İşte sivilce izlerine iyi gelen şeyler: Sabunlar, karışımlar, yağlar ve bitkiler…

Sivilce Lekelerine İyi Gelen Sabunlar

Yüzümüzü temizlemek için kullandığımız sabunlar son derece önemli. Eğer yanlış bir sabun kullanırsak ciltte yağlanma yapabilir ve sivilce lekelerini büyütebilir. Bunun olmaması için aşağı sıraladığımız önerileri dikkate alabilirsiniz. işte sivilce lekelerine iyi gelen sabunlar:

Defne sabunu

Bıttım sabunu

Doğal zeytinyağı sabunu

Kükürt sabunu

Ardıç sabunu

Kayısı sabunu

Bu sabunlardan istediğinizi cildinize uygulayabilirsiniz. Her biri aknelere ve sivilce lekelerine iyi geliyor. Düzenli kullanırsanız kısa sürede karşılığını alacaksınız.

Sivilce İzlerine İyi Gelen Doğal Karışımlar

Peki, sivilce izlerine iyi gelen doğal karışımlar hangileri? Eğer sabun istemiyorsanız bazı gıdaları birleştirerek doğal karışımlar elde edebilirsiniz.

Çilek ve bal: Alakasız gibi görünseler de karışımları oldukça güzel. 3 tane çilek ve bir kaşık balı karıştırmanız gerekiyor. Yüzünüze sürün ve on dakika kadar bekletin. Sonra yıkayın. Düzenli yaptığınızda karşılığını alacaksınız.

Alakasız gibi görünseler de karışımları oldukça güzel. 3 tane çilek ve bir kaşık balı karıştırmanız gerekiyor. Yüzünüze sürün ve on dakika kadar bekletin. Sonra yıkayın. Düzenli yaptığınızda karşılığını alacaksınız. Maden suyu ve elma sirkesi: Bir İbrahim Saraçoğlu tarifi olan maden suyu ve elma sirkesi karışımını da mutlaka denemelisiniz. İhtiyacınız olanlar 1 kahve fincanı maden suyu ve 1 fincan doğal elma sirkesi. Karışımı sabah ve akşam cildinize sürün. Böylece kısa süre içerisinde cildiniz yumuşayacak ve sivilce lekeleri de yok olacak.

Bu önerileri deneyin. Düzenli olarak kullandığınızda birkaç gün içerisinde farkı siz de göreceksiniz.

Sivilce Lekelerine İyi Gelen Yağlar ve Bitkiler

Şimdi de sizlere sivilce izlerine iyi gelecek olan yağlardan bahsedeceğiz.

Kekik yağı, biberiye yağı, jojoba yağı, kuşburnu yağı, kadife çiçeği yağı… Bu yağların her biri sivilce lekelerinizi en kısa sürede yok edecek özelliğe sahipler. Bu yüzden de cildinizi temizleyin ve bu yağları kullanın. Ardından cildinizi nemlendirin.

Aynı şekilde sivilce izlerine iyi gelen bitkiler de kullanabilirsiniz. Ama size tavsiyemiz önce evinizde bu önerilerimizi değerlendirin. Sonrasında sivilce lekeleriniz geçecek ve siz de bu yöntemlerin işe yaradığını göreceksiniz.