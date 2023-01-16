Sivilce Neden Çıkar, Nasıl Geçer? Sivilceye Ne İyi Gelir ve Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

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HABERTURK.COM

Sivilceler, her yaşta başımızın belasıdır. Onlardan kurtulduk zannederken tekrar ortaya çıkabilirler. Peki, sivilce neden çıkar ve nasıl geçer? Sivilceye ne iyi gelir? Sizlerle bu soruların cevaplarını inceleyelim.

Sivilce Nedir? Neden Çıkar?

Sivilce en genel anlamıyla ergenlik çağından itibaren ortaya çıkmaya başlar ve vücudun verdiği tepkiler olarak değerlendirilir. Sivilcelerin vücutta belirme şekilleri farklıdır ve her birinin ortaya çıkma sebebi vardır. Fakat aynı zamanda her yaşta bireyin en büyük sıkıntısıdır. Peki sivilce neden olur?

Kir benzeri sebeplerle tıkanmış gözeneklerde oluşabilir.

Aşırı aktif yağ bezleri,

Hormonal düzensizlik,

Stres

Uykusuzluk

Yorgunluk

Çok fazla zararlı besin tüketimi

Şeker tüketimi

Kötü uygulanan bir diyet

İlaç kaynaklı yan etkiler

Hijyen eksikliği gibi sebepler ciltte sivilce oluşumu yaparlar.

Sivilce Nasıl Geçer? Sivilceye Ne İyi Gelir?

Peki ciltte oluşan bu sivilceler nasıl geçer ve sivilce kesin çözüm yolları nelerdir? İşte cevapları…

Sivilceyi yönlendiren et etkili madde limondur. Limon sivilceye faydalı mı diye endişe edenler varsa bu konuda içiniz rahat olabilir. Limon içerisindeki bileşenler sivilceleri yok ediyor.

Limonlar aknelere sebep olan bakterileri yok etmek için uygun bileşenler sahiptir ve doğal bir antibiyotiktir.

Limon suyu ve tarçını karıştırabilirsiniz. Tarçın da limon gibi oldukça etkilidir. 2 yemek kaşığı taze sıkılan limon suyunun içerisine ekleyin ve karıştırın. Bu karışımı da sivilcelerinizin üzerine sürün. 15 dakika beklettikten sonra yıkayın, nemlendirici kullanın.

Aynı şekilde limon ve zerdeçalı da karıştırabilirsiniz. 1 çorba kaşığı kadar zerdeçalı limon suyuyla karıştırın. Sivilceli yere uygulayın ve 15 dakika bekletip durulayın.

Limon ve karbonat! Bu karışım hem sivilcelerinizi geçirir hem de gözeneklerinizi açar. Limon suyuna bir çorba kaşığı karbonat ekleyin ve sivilce üzerine uygulayın. 10 dakika sonra yıkayın.

Sivilceye ne iyi gelir dediğimizde kesinlikle bu karışımları uygulamalısınız. Haftada iki ya da üç kere yaptığınızda sivilcelerinizin geçtiğini göreceksiniz. Sadece dikkat etmeniz gerekenler; düzenli yapmak ve ciltte çok uzun süre bekletmeden yıkamak.

Sivilce Nasıl Patlatılır?

Bazen sabırsız olan kişiler sivilceler çıktığı anda patlatmak ister. Fakat bu davranış aslında oldukça yanlıştır. Patlatılan sivilceler cildinizde leke bırakır. Sonrasında bu lekelerden kurtulmanız da kolay olamayacaktır. Eğer illa ki patlatmak istiyorsanız da mutlaka beyazlamasını bekleyin. Sivilce patlatırken de şunlara dikkat etmeniz gerekiyor:

Sabunlu suyla ellerinizi iyice yıkayın ve temizleyin.

Yüzünüzü de iyice temizlemeniz gerekiyor.

Pamuk kullanarak sivilcenin olduğu yere biraz alkol sürün.

Sonra sivilcenin olduğu yere temiz ve ılık bir bez koyun. Deriyi yumuşatırsınız ve sivilcenin rahat çıkmasını sağlarsınız.

Ufak bir iğne alın ve alkol ile temizleyin ya da kolonya sıkın.

Beyazlamış sivilcenin tam ortasını bu iğne ile delin.

Parmağınızla da aşağı doğru bir basınç uygulayın.

Böylece sivilceyi çok fazla zorlamadan ve leke bırakmayacak şekilde patlatabilirsiniz.

Son olarak şunu da eklemek istiyoruz: Sizlere bahsettiğimiz yöntemler sivilcelerinizi geçirmek içindir. Eğer sivilce nasıl kurutulur diye merak ediyorsanız şunu söyleyebiliriz: En etkili yöntem karbonat ve limon suyu karışımıdır. Karbonat sivilceyi geçirmeden önce kurutur ve yok olmasını sağlar. Bu yöntemleri kullanarak sivilcelerinizden kurtulabilirsiniz.

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