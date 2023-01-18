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SİYAD 2022'nin en iyilerini seçti

Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) üyelerinin oylarıyla 2022 yılında sinema salonlarında gösterilen en iyi uluslararası film 'Drive My Car' seçildi. Dijital platformlarda gösterilen en iyi uluslararası film ise 'Ayrılma Kararı' oldu.

SİYAD 2022'nin en iyilerini seçti
HABERTURK.COM

Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) üyelerinin oylarıyla 2022 yılında sinema salonlarında ve dijital platformlarda gösterilen en iyi uluslararası filmler seçildi. Vizyon filmleri içerisinde Ryûsuke Hamaguchi’nin yönettiği, geçen yıl En İyi Uluslararası Film Oscar’ını kazanan “Drive My Car” on filmlik listenin ilk sırasında yer aldı. Bu kategoride, Cem Kaya’nın gurbetçi müziğini anlattığı ses getiren belgeseli “Aşk, Mark ve Ölüm” ikinci, Cannes’dan jüri özel ödüllü Apichatpong Weerasethakul filmi “Memoria” üçüncü seçildi.

'Aşk, Mark ve &Ouml;l&uuml;m'
'Aşk, Mark ve Ölüm'

SİYAD üyeleri dijital platformlarda yayınlanan uluslararası yapımlar için de ayrı bir oylama gerçekleştirdi. 2022 yılında Türkiye’deki ilk gösterimi dijital platformlarda yapılan filmlerin dahil edildiği bu oylama sonucunda Park Chan-wook imzalı “Ayrılma Kararı” (Heojil kyolshim) zirveye yerleşti. Joanna Hogg’un yönetmen koltuğunda oturduğu “Hatıra: 2. Bölüm (The Souvenir: Part II) ikinci sırada yer alırken, usta yönetmen David Cronenberg’in son filmi “Müstakbel Suçlar” (Crimes of the Future) üçüncü oldu.

SİYAD üyelerinin hem vizyon hem de dijital platformlarda gösterilen yerli yapımlar arasından en iyileri seçeceği oylama ise önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek.
2022 yılında sinema sonları ve dijital platformlarda seyirciyle buluşan uluslararası yapımların SİYAD üyelerinin oylarıyla belirlenen en iyi 10’ar filmlik listesi şöyle:

'Her Şey Her Yerde Aynı Anda'

VİZYONUN EN İYİ ON FİLMİ (2022)

1. Drive My Car (Doraibu mai kâ) - Yön: Ryûsuke Hamaguchi
2. Aşk, Mark ve Ölüm (Love, Deutschmarks and Death) - Yön: Cem Kaya
3. Memoria - Yön: Apichatpong Weerasethakul
4. Bergman Adası (Bergman Island) - Yön: Mia Hansen-Løve
5. Her Şey Her Yerde Aynı Anda (Everything Everywhere All at Once) - Yön: Dan Kwan, Daniel Scheinert)
6. Licorice Pizza - Yön: Paul Thomas Anderson
7. Vortex - Yön: Gaspar Noé
8. Hüzün Üçgeni (Triangle of Sadness) - Yön: Ruben Östlund
9. Örümcek ve Kız (Das Mädchen und die Spinne) - Yön: Ramon Zürcher, Silvan Zürcher
10. 6 Numaralı Kompartıman (Hytti nro 6) -Yön: Juho Kuosmanen

'Guillermo del Toro sunar: Pinokyo'
'Guillermo del Toro sunar: Pinokyo'

DİJİTAL PLATFORMLARIN EN İYİ ON FİLMİ (2022)

1. Ayrılma Kararı (Heojil kyolshim) – Yön: Park Chan-wook
2. Hatıra: 2. Bölüm (The Souvenir: Part II) – Yön: Joanna Hogg
3. Müstakbel Suçlar (Crimes of the Future) – Yön: David Cronenberg
4. Mucize (The Wonder), Yön: Sebastián Lelio
5. Arjantin, 1985 (Argentina, 1985) – Yön: Santiago Mitre
6. Guillermo del Toro sunar: Pinokyo (Guillermo del Toro's Pinocchio) – Yön: Guillermo del Toro, Mark Gustafson
7. Beyaz Gürültü (White Noise) – Yön: Noah Baumbach
8. Gökyüzüne Baktığımızda Ne Görüyoruz (Ras vkhedavt, rodesac cas vukurebt?) - Aleksandre Koberidze
9. Benedetta – Yön: Paul Verhoeven
10. Barbar (Barbarian) – Yön: Zach Cregger

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