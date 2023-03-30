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SİYAD Onur Ödülleri sahipleri açıklandı

SİYAD Ödülleri töreni 4 Nisan Salı günü gerçekleştirilecek. Gecede yönetmen Tevfik Başer ve oyuncu Suna Selen'e 'Onur Ödülü', yönetmen Korhan Yurtsever'e ise 'Emek Ödülü' verilecek.

SİYAD Onur Ödülleri sahipleri açıklandı
HABERTURK.COM

Sinema Yazarları Derneği’nin düzenlediği, 55. SİYAD Ödülleri töreni 4 Nisan Salı günü gerçekleştirilecek. 2022 yılının en iyilerinin ödüllendirileceği gecede üç sinemacıya da ‘Onur’ ve ‘Emek’ ödülleri verilecek.
Bu yıl, Onur Ödülleri’ne "40 m2 Almanya”, “Sahte Cennete Veda” ve “Elveda Yabancı” filmleriyle pek çok festivalden ödüller kazanan Tevfik Başer ile 60 yılı aşan oyunculuk kariyerine 100 fazla film ve dizi sığdıran, “Cazibe Hanım’ın Gündüz Düşleri”, “Zincirbozan”, “Gönderilmemiş Mektuplar”, “Piano Piano Bacaksız” gibi filmlerle hafızalara kazınan Suna Selen değer görüldü.
SİYAD Emek Ödülü ise ‘Fırat’ın Cinleri’, ‘Kara Kafa’ ve ‘Zincir’ filmlerinin yönetmeni Korhan Yurtsever’e verilecek.

TEVFİK BAŞER

Hamburg Güzel Sanatlar Akademisi’nin Görsel İletişim Bölümü mezunu olan yönetmen Tevfik Başer, 1985’te senaryosunu da yazdığı ilk uzun metrajlı filmi olan "40 m2 Almanya” (40 Quadratmeter Deutschland) ile Avrupa’daki birçok festivalleri dolaştı ve Cannes Film Festivali’nden UNESCO ödülü, Locarno’dan ‘Gümüş Leopar’, Rotterdam’dan da ‘En İyi İlk Film’ ödülü dahil pek çok ödül kazandı. 1988’de çektiği ikinci uzun metraj filmi “Sahte Cennete Veda” Berlin Film Festivali’nin yarışma bölümüne katılmış ve Strasbourg Avrupa Film Festivali’nde ‘Büyük Ödül’ü kazanmıştı. 1991 senesinde yönettiği “Elveda Yabancı” (Lebewohl, Fremde) Cannes Film Festivali’nin Belirli Bir Bakış (Un Certain Regard) bölümünde gösterildi. Başer daha sonra kariyerini senaryo yazarlığı, senaryo danışmanlığı ve genç sinemacılar yetiştirmek amacıyla eğitmenlik alanına doğru yönlendirdi. Hem Almanya’da hem de Türkiye’de çeşitli üniversitelerde öğretim görevlisi olarak yer aldı ve sinema dersleri verdi...

SUNA SELEN

Oyunculuk kariyerinde 60 yılı geride bırakan Suna Selen, 1959'da ilk kez Cahit Irgat'ın Oda Tiyatrosu'nda sahneye çıktı. Aynı sezon Alber Husson'un “Gökteki Kaldırımlar” komedisinde dikkatleri üzerine çekti. 1969’da “Sizi Seviyorum Madam” oyunuyla İlhan İskender En İyi Kadın Oyuncu ödülüne değer görüldü. Tiyatro kariyeri boyunca çok önemli oyunlarda sahne aldı, ödüller kazandı. Sinemaya ilk kez 1960'ta Metin Erksan'ın “Gecelerin Ötesi” filmiyle adım attı. 100’ü aşkın sinema filmi ve televizyon dizisinde rol aldı. 1971 yılında Antalya Film Festivali'nde “Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler”, 1993 yılında ise Ankara Film Festivali'nde “Cazibe Hanımın Gündüz Düşleri” filmiyle yardımcı kadın oyuncu ödüllerini kazandı. İstanbul Film Festivali'nde ‘En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü kazandığı 2003 tarihli “Gönderilmemiş Mektuplar”ın yanı sıra “Bir Millet Uyanıyor” (1966), “Senede Bir Gün” (1971), “Yusuf ile Kenan” (1979), “At” (1981), “Su Da Yanar” (1987), “Piano Piano Bacaksız” (1992), “Şahmaran” (1993), “Bulutları Beklerken” (2003), “Zincirbozan” (2007) ve “Ara” (2007) rol aldığı önemli filmlerden bazılarıdır.

KORHAN YURTSEVER

1965’te amcasının stüdyosunda çalışmaya başlayarak sinema dünyasına adım atan Korhan Yurtsever, daha sonra yardımcı yönetmen olarak birçok usta isimle çalıştı. 1977’de ilk filmi “Fırat’ın Cinleri”ni çekti. Film, İtalya'daki San Remo Film Festivali' nde ‘Jüri Özel Ödülü’, Antalya Film Festivali'nde ‘En İyi Üçüncü Film’, Bulgaristan Varna Film Festivali’nde ‘En İyi Yabancı Film Ödülü’ aldı. Ayrıca Amerika' da Şikago, İran' da Tahran, İspanya'da San Sebastian, Portekiz' de Fuguera Da Foz, Hollanda' da Rotterdam, Rusya’ da Taşkent ve Moskova, Hindistan’da Yeni Delhi, Tunus’ta Tunus, Almanya’da Berlin Film Festivali’nde gösterildi. 1979’da, “Fırat’ın Cinleri”nin Berlin’deki gösterimi sırasında aldığı davetle ikinci filmi “Kara Kafa”yı çekti. Film sansüre uğrayarak Türkiye’de gösterilemedi. Yurtsever 1986’da “Zincir”i yönetti. Pek çok festivalde gösterilen filmi, Türkiye’de sinema salonlarında gösterme imkanı bulamayınca bu durumu protesto ederek filmini yaktı.

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