SİYAD’da Esin Küçüktepepınar yeniden başkan seçildi

Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) 16. Olağan Genel Kurulu, geçen pazar günü Kadıköy Belediyesi Sinematek / Sinemaevi’nde yapıldı. Dernek çalışmalarının konuşulduğu, sinema yazarlığının geldiği aşamanın tartışıldığı kurulda, SİYAD’ın tüzüğü de zamane koşullarına uygun olarak yenilendi.

Olağan genel kurulda SİYAD’ın yeni yönetimi de seçildi. Seçimler sonucunda Esin Küçüktepepınar, Müge Turan, Olkan Özyurt, Ekrem Buğra Büte ve Gözde Hatunoğlu SİYAD’ın yeni yönetim kurulu üyeleri olarak belirlendi. Yeşim Burul, Janet Barış, Aslı Ildır, Evrim Kaya ve Fırat Ataç ise yedek yönetim kurulu üyeleri oldu. Denetleme Kurulu’na Nil Kural, Necla Algan ve Erman Ata Uncu seçildi. Yedek Denetleme Kurulu üyeleri ise Erkan Aktuğ, Abbas Bozkurt, Melis Behlil oldu.

Gözde Hatunoğlu, Ekrem Buğra Büte, Esin Küçüktepepınar, Olkan Özyurt ve Müge Turan (soldan sağa)

SİYAD Yönetim Kurulu, yaptığı ilk toplantısında Esin Küçüktepepınar’ı başkan seçti. Başkan yardımcılığına Müge Turan getirilirken, Olkan Özyurt genel sekreter, Ekrem Buğra Büte sayman (mali sekreter), Gözde Hatunoğlu ise yönetim kurulu üyesi olarak görevlendirildi.