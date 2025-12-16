Habertürk
        Haberler Kültür-Sanat Sinema SİYAD’da Esin Küçüktepepınar yeniden başkan seçildi

        Sinema Yazarları Derneği'nin (SİYAD) yeni yönetimi seçildi. Esin Küçüktepepınar (Başkan), Müge Turan, Olkan Özyurt, Ekrem Buğra Büte ve Gözde Hatunoğlu SİYAD'ın yeni yönetim kurulu üyeleri olarak belirlendi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.12.2025 - 23:04 Güncelleme: 16.12.2025 - 23:04
        SİYAD'da Esin Küçüktepepınar yeniden başkan
        Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) 16. Olağan Genel Kurulu, geçen pazar günü Kadıköy Belediyesi Sinematek / Sinemaevi’nde yapıldı. Dernek çalışmalarının konuşulduğu, sinema yazarlığının geldiği aşamanın tartışıldığı kurulda, SİYAD’ın tüzüğü de zamane koşullarına uygun olarak yenilendi.

        Olağan genel kurulda SİYAD’ın yeni yönetimi de seçildi. Seçimler sonucunda Esin Küçüktepepınar, Müge Turan, Olkan Özyurt, Ekrem Buğra Büte ve Gözde Hatunoğlu SİYAD’ın yeni yönetim kurulu üyeleri olarak belirlendi. Yeşim Burul, Janet Barış, Aslı Ildır, Evrim Kaya ve Fırat Ataç ise yedek yönetim kurulu üyeleri oldu. Denetleme Kurulu’na Nil Kural, Necla Algan ve Erman Ata Uncu seçildi. Yedek Denetleme Kurulu üyeleri ise Erkan Aktuğ, Abbas Bozkurt, Melis Behlil oldu.

        Gözde Hatunoğlu, Ekrem Buğra Büte, Esin Küçüktepepınar, Olkan Özyurt ve Müge Turan (soldan sağa)
        SİYAD Yönetim Kurulu, yaptığı ilk toplantısında Esin Küçüktepepınar’ı başkan seçti. Başkan yardımcılığına Müge Turan getirilirken, Olkan Özyurt genel sekreter, Ekrem Buğra Büte sayman (mali sekreter), Gözde Hatunoğlu ise yönetim kurulu üyesi olarak görevlendirildi.

        SİYAD Yönetim Kurulu Başkanı Esin Küçüktepepınar seçimler sonrası yaptığı açıklamada “Dünyadaki bu tuhaf bölünmüşlük halinin ve anlamsız kutuplaşmanın aksine SİYAD köklü bir kurum olarak bizi sinema sanatı etrafında birleştiriyor. İkinci kez yönetime seçildiğimiz bu dönemde de bildik vizyonun dışına çıkarak, uzunu, kısası, belgeseli her türlü filme eşit mesafede yaklaşarak sinema kültürünü yaygınlaştırmak, SİYAD’ın kurucularının geleneğini günümüz koşullarında ileriye taşımak, bağımsız eleştiri kültürüne daha fazla alan açmak için kararlılıkla yolumuzda yürümeye devam edeceğiz. Ayrıca Uluslararası Film Eleştirmenleri Birliği (FIPRESCI) üyesi olarak yurt dışında Türkiye'yi daha güçlü temsil etmek için çalışmalarımızı yoğunlaştıracağız” dedi.

        #sinema yazarları derneği
        #SİYAD
        #Esin Küçüktepepınar
