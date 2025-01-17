Siyah Kalp 17. bölüm izle ekranı! Show TV ile Siyah Kalp son bölüm izle
Show TV'nin ilgiyle izlenen dizisi Siyah Kalp, 16 Ocak Perşembe akşamı yeni bölümü ile izleyici karşısına çıktı. Yönetmen koltuğunda Ali Balcı'nın oturduğu dizinin son bölümünde Hikmet ve Esat'ın planı Sevilay ve Melek'i uçurumun kenarına sürükledi. Hikmet son anda Sevilay'ın da arabada olduğunu fark edince onları kurtarmaya çalıştı. Siyah Kalp 17. bölüm izle ekranı diziyi izleyemeyenler ya da yeniden izlemek isteyen izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. İşte, 16 Ocak 2025 Show TV Siyah Kalp son bölüm full HD izle, tek parça, kesintisiz…
Show TV’nin sevilen dizisi Siyah Kalp 17. bölümü ile dün akşam ekrana geldi. Senaryosunu Yıldız Tunç’un kaleme aldığı Tims&B Productions imzalı dizinin 17. bölümünde Tahsin’in duygularını duyduktan sonra yeni bir sayfa açan Sumru, Gürcan’ın karısının dükkanı satacağını öğrendi. Her şeyin düzeleceğini düşündüğü an yaşanan bu gelişmeler Sumru’nun karşısına yeni zorluklar çıkardı. Son bölümü kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler için Siyah Kalp 17. bölüm izle ekranı haberimizde. İşte, Show TV ile Siyah Kalp son bölüm izle full HD, kesintisiz, tek parça seçenekleri.
SİYAH KALP’İN 17. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?
Hikmet ve Esat’ın planı Sevilay ve Melek’i uçurumun kenarına sürükler.
Hikmet son anda Sevilay’ın da arabada olduğunu fark edince onları kurtarmaya çalışır.
Sevilay ve Melek’in durumu bir kez daha Nuh ile Cihan’ı karşı karşıya getirir.
Yaptıklarından dolayı pişman olan Cihan durumu düzeltmeye çalışsa da artık kendi ailesi dahil herkes ona karşı gelmektedir.
Tahsin’in duygularını duyduktan sonra yeni bir sayfa açan Sumru, Gürcan’ın karısının dükkanı satacağını öğrenir.
Her şeyin düzeleceğini düşündüğü an yaşanan bu gelişmeler Sumru’nun karşısına yeni zorluklar çıkaracaktır.
SİYAH KALP SON BÖLÜM CANLI İZLE
16 Ocak Perşembe akşamı ekrana gelen Siyah Kalp dizisinin 17. Bölümünü Show TV üzerinden full HD, tek parça ve kesintisiz olarak izleyebilirsiniz.