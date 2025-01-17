Show TV’nin sevilen dizisi Siyah Kalp 17. bölümü ile dün akşam ekrana geldi. Senaryosunu Yıldız Tunç’un kaleme aldığı Tims&B Productions imzalı dizinin 17. bölümünde Tahsin’in duygularını duyduktan sonra yeni bir sayfa açan Sumru, Gürcan’ın karısının dükkanı satacağını öğrendi. Her şeyin düzeleceğini düşündüğü an yaşanan bu gelişmeler Sumru’nun karşısına yeni zorluklar çıkardı. Son bölümü kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler için Siyah Kalp 17. bölüm izle ekranı haberimizde. İşte, Show TV ile Siyah Kalp son bölüm izle full HD, kesintisiz, tek parça seçenekleri.