Show TV’nin Tims&B Productions imzalı dizisi Siyah Kalp, bu akşam yeni bölümü ile ekrana geliyor. Yeni bölümü internet üzerinden takip etmek isteyen izleyiciler Siyah Kalp 23. bölüm canlı izle ekranı araştırması yapıyor. Yönetmen koltuğunda Ali Balcı’nın oturduğu, senaryosunu Yıldız Tunç’un kaleme aldığı dizinin yeni bölümünde Cihan, Melek’e evlenme teklif eder. Aşık çift bütün zorluklara karşı beraberken önlerindeki en büyük engelin Nuh olduğunun farkındadırlar. İşte, Show TV canlı yayın ekranı ile Siyah Kalp yeni bölüm izle full HD, donmadan, kesintisiz…