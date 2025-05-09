Siyah Kalp 31. bölüm izle! Show TV ile Siyah Kalp son bölüm izle
Siyah Kalp 31. bölüm izle full HD ekranı için araştırmalar hız kazandı. Show TV'nin Tims&B Productions imzalı sevilen dizisi Siyah Kalp, 8 Mayıs Perşembe akşamı yeni bölümüyle ekrana geldi. Genç yeteneklerle usta oyuncuları buluşturan dizinin son bölümünde, bütün aile Sumru'ya ne kadar haksızlık ettiğini anlayıp onun peşinden Konya'ya giderek özür diler. İşte, Show TV ekranı ile Siyah Kalp son bölüm izle kesintisiz ve tek parça...
Siyah Kalp 31. bölüm izle linki son bölümü kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler tarafından araştırılmaya başlandı. Yönetmen koltuğunda Ali Balcı’nın oturduğu, senaryosunu Yıldız Tunç’un kaleme aldığı Siyah Kalp dizisinin 31. bölümünde Nuh’un beyninde kitle olduğunu öğrenen Sevilay korkuya kapılır. İşte, Show TV ekranı ile Siyah Kalp son bölüm izle full HD, kesintisiz ve tek parça.
SİYAH KALP’İN 31. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?
Bütün aile Sumru’ya ne kadar haksızlık ettiğini anlayıp onun peşinden Konya’ya giderek özür diler.
Sumru onlara karşı yaşadığı hayal kırıklığını ve kırgınlığını haykırırken herkes onun ne kadar haklı olduğunun farkındadır.
Nuh’un beyninde kitle olduğunu öğrenen Sevilay korkuya kapılır.
Doktordan duydukları Sevilay’ı ne kadar üzse de ne olursa olsun Nuh’un yanında olup onunla mücadele edecektir.
Nuh ise hayatındaki diğer sorunları çözmeye odaklanmak ister.
Bir yandan Sumru’ya üzülen Melek diğer yandan da Cihan’ın Almanya’dan gelen arkadaşı konusunda tedirgindir.
Bu durum bir karmaşaya sebep olsa da Melek kimseye karşı taviz vermeyecektir.
Nihayet kızının yaşadıkları için kahrolur.
O artık kimsenin Sumru’ya zarar vermesine izin vermeyecek, bunun için gerekirse dönüşü olmayan bir yola girecektir.
SİYAH KALP SON BÖLÜM İZLE
8 Mayıs Perşembe akşamı ekrana gelen Siyah Kalp dizisinin 31. Bölümünü Show TV ekranı üzerinden full HD, kesintisiz ve tek parça olarak izleyebilirsiniz.