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        Haberler Televizyon 'Siyah Kalp'in, 25'inci bölümünden ilk tanıtım yayınlandı

        'Siyah Kalp'in, 25'inci bölümünden ilk tanıtım yayınlandı

        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Siyah Kalp'in, merakla beklenen 25'inci bölümünden ilk tanıtım yayınlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.03.2025 - 22:08 Güncelleme: 14.03.2025 - 22:08
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        SHOW TV’nin, Tims&B Productions imzalı, yapımcılığını Timur Savcı ile Burak Sağyaşar’ın üstlendiği dizisi 'Siyah Kalp'in, merakla beklenen yeni bölümünden ilk tanıtım yayınlandı.

        'Siyah Kalp'in 25. Bölüm Tanıtımı;

        Yayınlanan tanıtımda Nuh, Sevilay’ın gönlüne tekrardan girebilmeye çalışırken Cihan ve Melek sonunda istedikleri mutlu sona ulaşıyor. Nuh’un Cihan ve Melek’in düğününe gelmesi dikkat çekiyor. Tanıtımın finalinde Nuh’un Cihan’la selamlaşması “Barışacaklar mı?” sorusunu akıllara getiriyor.

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        Yönetmenliğini; Murat Saraçoğlu ile Evren Karabıyık Günaydın’ın, senaristliğini, Yıldız Tunç’un üstlendiği 'Siyah Kalp'in kadrosunda; Ece Uslu (Sumru), Aras Aydın (Nuh), Hafsanur Sancaktutan (Melek), Leyla Tanlar (Sevilay), Burak Tozkoparan (Cihan), Esra Dermancıoğlu (Hikmet), Burak Sergen (Samet), Genco Özak (Esat), İlker Aksum (Tahsin), Bülent Polat (Bünyamin), Ayşe Tunaboylu (Enise), Gözde Cığacı (Canan), Derin İnce (Harika), Deniz Karabaş (Esma), Ferda Işıl (Sakine) ve Işıl Yücesoy (Nihayet) gibi birbirinden başarılı ve usta isim yer alıyor.

        'Siyah Kalp', yeni bölümüyle Perşembe akşamı saat 20.00'de SHOW TV'de!

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        #Siyah Kalp
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