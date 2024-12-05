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        Haberler Televizyon 'Siyah Kalp'in, 3'üncü tanıtımı yayınlandı

        'Siyah Kalp'in, 3'üncü tanıtımı yayınlandı

        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Siyah Kalp'in, merakla beklenen 12'nci bölümünden 3'üncü tanıtım yayınlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.12.2024 - 19:23 Güncelleme: 05.12.2024 - 19:23
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        Yeni tanıtım yayınlandı
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        SHOW TV'nin, Tims&B Productions imzalı, yapımcılığını Timur Savcı ile Burak Sağyaşar'ın üstlendiği dizisi 'Siyah Kalp'in, merakla beklenen yeni bölümünden bir tanıtım yayınlandı.

        Yönetmenliğini; Ali Balcı'nın, senaristliğini; Yıldız Tunç'un üstlendiği 'Siyah Kalp'in kadrosunda; Ece Uslu (Sumru), Aras Aydın (Nuh), Hafsanur Sancaktutan (Melek), Leyla Tanlar (Sevilay), Burak Tozkoparan (Cihan), Esra Dermancıoğlu (Hikmet), Burak Sergen (Samet), Genco Özak (Esat), İlker Aksum (Tahsin), Bülent Polat (Bünyamin), Ayşe Tunaboylu (Enise), Gözde Cığacı (Canan), Derin İnce (Harika), Deniz Karabaş (Esma), Ferda Işıl (Sakine) ve Işıl Yücesoy (Nihayet) gibi birbirinden başarılı ve usta isim yer alıyor.

        'Siyah Kalp', yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'de SHOW TV'de!

        'Siyah Kalp'in 12. Bölüm 3. Tanıtımı;

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        #Siyah Kalp
        #show tv
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