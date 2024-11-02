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        Haberler Televizyon 'Siyah Kalp'in 8'inci bölüm 1'inci ön izlemi yayımlandı

        'Siyah Kalp'in 8'inci bölüm 1'inci ön izlemi yayımlandı

        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Siyah Kalp'in, 8'inci bölüm 1'inci ön izleme sahnesi yayımlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.11.2024 - 00:29 Güncelleme: 02.11.2024 - 00:37
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        Ön izleme yayımlandı
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        SHOW TV'nin, Tims&B Productions imzalı, yapımcılığını Timur Savcı ile Burak Sağyaşar'ın üstlendiği dizisi 'Siyah Kalp'in, 8'inci bölüm 1'inci ön izleme sahnesi yayımlandı.

        Yönetmenliğini; Ali Balcı'nın, senaristliğini; Yıldız Tunç'un üstlendiği 'Siyah Kalp'in kadrosunda; Ece Uslu (Sumru), Aras Aydın (Nuh), Hafsanur Sancaktutan (Melek), Leyla Tanlar (Sevilay), Burak Tozkoparan (Cihan), Esra Dermancıoğlu (Hikmet), Burak Sergen (Samet), Genco Özak (Esat), İlker Aksum (Tahsin), Bülent Polat (Bünyamin), Ayşe Tunaboylu (Enise), Gözde Cığacı (Canan), Derin İnce (Harika), Deniz Karabaş (Esma), Ferda Işıl (Sakine) ve Işıl Yücesoy (Nihayet) gibi birbirinden başarılı ve usta isim yer alıyor.

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        'Siyah Kalp', yeni bölümüyle perşembe akşamı 20.00'de SHOW TV'de!

        'Siyah Kalp’in 8'inci Bölüm 1'nci Ön İzleme;

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        #Siyah Kalp
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